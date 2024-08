Meteo, arriva il maltempo: ecco tutti i dettagli per i prossimi giorni

Le previsioni meteo indicano l'arrivo del maltempo. Il periodo del caldo afoso è finito. L'anticiclone africano è giunto al capolinea dopo circa quaranta giorni. Oltre a gioire per l'abbassamento delle temperature, però, è bene fare molta attenzione. Come mai? Ebbene il maltempo potrà essere particolarmente intenso. Le previsioni sottolineano il rischio di nubifragi, grandine e forti raffiche di vento.

Previsioni meteo: le temperature scendono di 10 o 15 gradi

Sono le previsioni meteo che tutti attendevano. L'anticiclone nordafricano allenta la sua morsa sull'Europa e soprattutto sull'Italia. Il caldo ha le ore contate. Peccato però che la fase di maltempo comporti anche il rischio di intensi nubifragi, grandine e vento forte.

Siamo pronti ad un cambio radicale della circolazione atmosferica che si concretizzerà nella giornata di domenica a causa dell’arrivo di una perturbazione nord atlantica pronta ad attraversare l'Italia da Nord a Sud entro la fine della giornata di lunedì. Ci attendono giornate di forte maltempo, si potranno verificare infatti molti temporali, con il rischio di violenti nubifragi, grandinate, raffiche di vento e possibili gravi criticità. Il conseguente calo termico che prenderà forma tra domenica e l’inizio della settimana, sarà vistoso, anche di 10-15 gradi rispetto ai valori osservati prima di Ferragosto.

Quanto durerà la fase di maltempo? Ebbene nella giornata di martedì, secondo le ultime tendenze meteo, avremo gli ultimi episodi di instabilità e tendenza ad un miglioramento favorito dalla breve comparsa dell’Anticiclone delle Azzorre. Nella seconda parte della prossima settimana è probabile una nuova risalita della massa d’aria subtropicale con conseguente ritorno a condizioni di caldo sopra la norma con punte di nuovo oltre i 35 gradi.

La svolta da domenica 18 agosto: le previsioni nel dettaglio



Cosa accadrà quindi domenica 18 agosto 2024? Secondo le previsioni meteo avremo nuvole in tutto il Paese. Rovesci e temporali a partire dal Nord e regioni centrali tirreniche, ma in estensione a quasi tutto il resto del Paese nel corso della giornata. Si potranno verificare - come anticipato - fenomeni a tratti molto intensi con possibili grandinate e forti raffiche di vento. Crollo termico su Alpi e Nord-Ovest con massime difficilmente oltre i 25 gradi. Le massime saranno in calo anche nel resto d’Italia, con valori non oltre i 30 gradi al Nord-Est e regioni centrali tirreniche.

Lunedì 19 agosto 2024 invece il tempo sarà in miglioramento al Nord-Ovest e, temporaneamente, anche in Sicilia. Molte nuvole nel resto del Paese con rovesci e temporali a tratti intensi, particolarmente insistenti sull’alto Adriatico, più intermittenti nelle altre regioni. Non si escludono grandinate e forti raffiche di vento.

Martedì 20 agosto l’area depressionaria presente sull’Italia comincerà a muoversi verso est per poi allontanarsi definitivamente verso i Balcani nel corso di mercoledì 21.