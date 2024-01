Meteo: arriva il freddo artico insieme a pioggia e neve? Le news

Le previsioni meteo segnalano l'arrivo del freddo artico insieme a pioggia e neve? ecco le ultime news in merito. Cosa ci attende? Vedremo anche noi le città imbiancarsi come è accaduto nella romantica Parigi? Ora che la perturbazione numero 2 del mese si è allontanata verso la Grecia, ci attendono giornate veramente fredde capaci di innescare un sensibile calo termico. Farà più freddo del previsto? Certo che no. Possiamo dire che le temperature torneranno ad essere in linea con il periodo, mentre prima erano sopra le medie stagionali.

Meteo: arriva il freddo artico sull'Italia

Le previsioni meteo dipingono uno scenario piuttosto freddo per i prossimi giorni. Alle spalle del sistema nuvoloso, infatti, vi è un flusso di correnti fredde settentrionali, che ha già contribuito a ridimensionare le temperature e che darà luogo a un ulteriore calo termico con valori finalmente in linea con la stagione. In alcune località le temperature potranno essere anche inferiori alle medie.

Cosa accadrà ancora? Tra mercoledì 10 e giovedì 11 gennaio una nuova perturbazione, in arrivo dalla Spagna, si muoverà lungo il Mediterraneo meridionale andando a interessare con alcune precipitazioni le nostre isole maggiori, le regioni del Sud e marginalmente anche quelle centrali. Seguirà un nuovo generale miglioramento, ma sempre in un contesto di clima pienamente invernale e quindi piuttosto freddo. Tanto che le temperature notturne saranno al di sotto dello zero in molte zone di pianura, specialmente al Nord.

Pioggia e neve nei prossimi giorni: i dettagli

Quando e dove arriveranno pioggia e neve? Mercoledì 10 gennaio al mattino avremo piogge sporadiche su: Marche, Sicilia e Sardegna. Fra pomeriggio e sera precipitazioni più diffuse su: bassa Calabria e Isole, tendenti ad estendersi alle coste campane e al nord-ovest della Calabria a fine giornata. La neve cadrà dai 1000 ai 1300 metri nei corrispondenti rilievi.

Giovedì 11 gennaio avremo precipitazioni sparse sulle regioni meridionali e nelle Isole, inizialmente anche sul medio Adriatico e sul Lazio. I fenomeni più abbondanti sono attesi in Sardegna, nel Salento, a inizio giornata anche su Campania e Calabria. La neve cadrà dagli 800 ai 1000 metri sull’Appennino centrale, a quote più elevate sulle cime di quello meridionale. Venerdì 12 vi potranno essere locali precipitazioni ancora possibili sulla Calabria e nelle Isole.