Meteo: arriva l’autunno con piogge, vento, neve e crollo delle temperature di anche -6°

Il clima in Italia si fa sempre più autunnale complice l'arrivo di un'altra intensa perturbazione in avvicinamento sulle Alpi. Nelle prossime ore clima instabile e variabile con il ritorno delle piogge da Nord a Sud, ma anche della prima neve sulle Alpi. Ecco le previsioni meteo.

Meteo Italia, clima autunnale con piogge, neve e maltempo

La tregua dal maltempo in Italia è durata poco più di 24h, visto che è in arrivo una nuova ed intensa perturbazione diretta, tra giovedì e venerdì, su tutto il paese. I primi effetti della perturbazione si faranno sentire già nella giornata di mercoledì 11 anche se il peggioramento marcato è previsto da giovedì 12 e venerdì 13 settembre con l'arrivo di fenomeni temporaleschi intensi e violenti.

Non si escludono nubifragi e grandinate con possibili criticità in diverse regioni. In calo anche le temperature: un vero e proprio crollo di anche 6° e l'arrivo della prima neve sotto i 2.000 metri nelle Alpi orientali. Le previsioni meteo delineano giornate molto ventose, con raffiche di vento di burrasca e mari mossi e/o agitati.

Ma entriamo nel dettaglio con mercoledì 11 settembre: bel tempo soleggiato nelle regioni del Centro-Sud, Sicilia e Sardegna, alternanza di sole e nuvole nel resto del paese. Nel pomeriggio è previsto un peggioramento su Valle d’Aosta, nord del Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, nord del Veneto e Friuli. Le temperature massime in lieve calo al Nord con valori compresi tra i 25-30°.

Giovedì 12 settembre, invece, clima instabile e perturbato con il ritorno del maltempo su Lombardia orientale, regioni di Nord-Est, Levante ligure, regioni centrali tirreniche, Umbria e Sardegna, in parziale estensione al medio Adriatico nel pomeriggio. Non solo, previste anche le prime nevicate oltre 1700-1900 metri sulle Alpi orientali e non si escludono nubifragi, colpi di vento e grandinate.

Che tempo farà nei prossimi giorni? La tendenza in vista del weekend

Il maltempo si preannuncia l'indiscusso protagonista di metà settimana complice la formazione di un vortice depressionario associato ad una massa d'aria fresca che farà crollare le temperature massime di anche 5-6° da Nord a Sud. Al Nord, infatti, la colonnina di mercurio è prevista intorno ai 15 e 21 gradi, mentre tra i 18 e 23-24 al Centro e in Sardegna; si tratta di valori tipici del mese di ottobre.

Solo tra Sud ed Isole sono possibili picchi di 30-32°, anche se saranno gli ultimi della stagione. Piogge e rovesci almeno fino a venerdì 13 settembre da Nord a Sud, mentre da sabato 14 è previsto un miglioramento complice l'allontanamento dell'area depressionaria verso i Balcani.

Previsto un miglioramento del clima con schiarite e il ritorno del sole, anche se soffieranno ancora venti piuttosto intensi da Nord-Ovest al Sud e nelle Isole. In salita le temperature al Centro-Nord e in Sardegna, mentre e in calo al Sud con valori diffusamente sotto la media del periodo.

Domenica 15 settembre giornata climaticamente tranquilla con scarso rischio di fenomeni e lievi rialzi termici. L'evoluzione per la prossima settimana è ancora incerta con una Italia divisa tra una circolazione di bassa pressione e una fascia anticiclonica. Per maggiori informazioni vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.