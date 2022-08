Meteo: apice del caldo africano tra oggi e domani, ecco quanto durerà e quali saranno le città più calde

Meteo. L'Anticiclone Nordafricano torna a colpire il Mediterraneo centrale e l’Europa meridionale. Una nuova massa d'aria calda è in arrivo nel nostro paese con una conseguente impennata delle temperature che, localmente, sfioreranno anche i 40°. Scopriamo le previsioni del tempo relative ai prossimi giorni.

Meteo, torna l'Anticiclone Nordafricano: temperature in aumento

L'espansione dell’Anticiclone Nordafricano è diretto verso l'Italia con un aumento considerevole delle temperature che toccheranno anche i 40°. Una nuova ondata di calore è in arrivo lungo tutto lo stivale, ma le previsioni meteo ne delineano una durata minore rispetto alle precedenti per via dell'alta pressione che risulta meno robusta con eventi di instabilità climatica che, nelle prime ore del pomeriggio, favoriranno anche lo sviluppo di rovesci locali in diverse zone tra cui le pianure del Nord. Il picco del caldo è atteso tra venerdì e sabato, mentre da domenica l'afa comincerà a smorzarsi nelle regioni del Nord e centrali adriatiche.

Stando alle previsioni meteo dei prossimi giorni, la calura è prevista per tutto il weekend. La situazione andrà ad attenuarsi con l'inizio della prossima settimana con il caldo che tenderà a diminuire lasciando spazio a fenomeni di instabilità climatica al Nord e al Centro-Sud. Prosegue, intanto, l'emergenza siccità e idrica per via dell'assenza delle precipitazioni. Le previsioni per giovedì 4 agosto segnalano un clima stabile e soleggiato con possibili nubi cumuliformi attorno ai rilievi. Previsti dei rovesci brevi ed isolati nella zona centro-occidentale, lungo l'Appenino abruzzese, calabro e nelle zone interne della Sicilia. Le temperature in aumento con valori medi compresi tra 31-36° e picchi di 38 gradi.

Quinta ondata di calore: primo weekend di agosto con clima rovente

Sole e bel tempo da Nord a Sud nella giornata di venerdì 5 agosto. Qualche nuvola passeggera è prevista sin dalle prime ore del mattino sulle Alpi occidentali, mentre deboli piogge potrebbero cadere lungo l’arco alpino, nell’Appennino fra basso Lazio e Calabria e sui rilievi della Sicilia orientale. Temperature in aumento con una media tra i 33-34° e punte di 37-39 gradi. La quinta ondata di calore raggiungerà il suo apice durante il primo fine settimana di agosto quando, lungo tutto lo stivale, si registrerà bel tempo con temperature bollenti con punte di anche 40°.

Da domenica 7 agosto l'afa e il caldo tenderanno ad attenuarsi dapprima nelle regioni settentrionali e sulle centrali adriatiche dove la colonnina di mercurio toccherà temperature comprese tra i 34 e 35°. Successivamente l'ondata di calore tenderà a smorzarsi anche nel resto del paese con temperature al di sotto dei 35° complice il lento cedimento dell’Anticiclone africano e l’afflusso di aria più umida atlantica favoriti dalla coda della perturbazione n.1 di agosto che lambirà le regioni del Nord dove è previsto un aumento dell’instabilità atmosferica con rischio di temporali.