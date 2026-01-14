FacebookInstagramXWhatsApp

Anticiclone sull'Italia: poche piogge tra oggi e domani, poi nuovo peggioramento. Le previsioni dal 14 gennaio

Alta pressione protagonista fino a domani: temperature in aumento e poche piogge in vista, cambio di scena da venerdì. Le previsioni meteo
Previsione14 Gennaio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
L'alta pressione si sta consolidando sulla nostra Penisola: terrà lontane le perturbazioni, interrompendo anche il flusso delle gelide correnti artiche che nei giorni passati ha portato sull’Italia un freddo pungente. Tra oggi e domani la situazione meteo in Italia sarà caratterizzata da una sostanziale stabilità, in cui le piogge saranno davvero poche mentre tiepide correnti meridionali favoriranno un’ulteriore attenuazione del freddo: le temperature sono previste quasi dappertutto in crescita, con valori che si spingeranno anche al di sopra della norma.
La situazione sembra poi destinata a cambiare nuovamente nella parte finale della settimana, con la ritirata dell’alta pressione che lascerà campo libero all’arrivo di due diverse perturbazioni: la prima attraverserà l’Italia tra venerdì e sabato, la seconda investirà probabilmente il Paese entro la fine di domenica.

Le previsioni meteo per mercoledì 14 gennaio

Oggi tempo nel complesso bello su regioni centrali adriatiche, Sud e Isole. Sul resto del Paese prevarrà la nuvolosità, più compatta su Liguria, Lombardia, Nord-Est e nelle zone interne del Centro. Non si escludono sporadiche deboli piogge o pioviggini tra Liguria e Pianura padana centrale. Moderati venti meridionali sui mari di ponente.
Temperature minime in crescita in gran parte d’Italia; massime in ulteriore leggero aumento, specie al Centro-Sud.

Cieli nuvolosi su gran parte d’Italia, con pochi sprazzi di tempo soleggiato per lo più sulle Alpi e all'estremo Sud. Nonostante la nuvolosità diffusa, piogge e nevicate saranno comunque praticamente assenti.
Temperature minime in leggera crescita al Nord-Ovest e in Toscana; massime in generale stazionarie o in leggera crescita, con un clima che in generale risulterà più mite della media per questa stagione.

