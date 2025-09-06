Meteo, domenica 7 settembre anticiclone protagonista: sole e caldo anomalo in tutta Italia

L’alta pressione di matrice subtropicale resta protagonista in questo fine settimana, garantendo tempo prevalentemente stabile e soleggiato da nord a sud, con temperature tipicamente estive fino a punte intorno ai 29-30 gradi al Nord, 30-32 gradi al Centro-Sud, ma con picchi anche oltre al Sud e sulle Isole. L’alta pressione proteggerà il nostro Paese anche all’inizio della prossima settimana, anche se lunedì aumenteranno le nuvole al Centro-Nord per l’avvicinarsi di una nuova perturbazione (la n.3 di settembre) che porterà le prime piogge sulle Alpi occidentali.

Le previsioni meteo per domenica 7 settembre

Giornata di tempo stabile e soleggiato, con soltanto delle velature passeggere e modesti temporanei annuvolamenti nel pomeriggio sulle aree montuose alpine ed appenniniche.

Temperature stazionarie o in ulteriore lieve crescita con clima ovunque estivo; massime pomeridiane fino a 29-30 gradi al Nord, 32-33 al Centro-Sud ma con picchi di 34 in Sicilia e addirittura di 35°C in Sardegna. Venti in prevalenza deboli, con moderati rinforzi di Maestrale fra medio-basso Adriatico e Ionio e di Scirocco nel sud della Sardegna; i rispettivi mari risulteranno mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 8 settembre

Nuvolosità in graduale aumento al Centro-Nord e in Sardegna comunque intervallata da schiarite e ampi momenti soleggiati e con soltanto qualche rovescio in arrivo in Valle d’Aosta e sui settori alpini del Piemonte. Al Sud e in Sicilia tempo soleggiato con cielo sereno o al più leggermente velato dal pomeriggio. Temperature in ulteriore lieve aumento in Sardegna con possibili picchi anche oltre i 35 °C; senza grandi variazioni nel resto d’Italia. Venti deboli da sud intorno alla Sardegna e da nord intorno alla Puglia. Mari calmi o poco mossi.