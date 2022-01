Meteo, Anticiclone protagonista: domenica 16 tanto sole e clima mite

Le condizioni meteo del weekend del 15 e 16 gennaio e dell'inizio della settimana successiva saranno condizionate da un vasto anticiclone, in espansione sull'Europa.

Domenica 16 sarà una giornata con tempo stabile e con un cielo sereno in gran parte dell’Italia. Qualche modesto ed innocuo annuvolamento potrà interessare Liguria di Levante, Toscana, Sardegna occidentale, Sicilia settentrionale e Calabria tirrenica. Da segnalare al mattino il rischio di nebbie a banchi su pianure e coste del Nord, zone interne di Toscana e Umbria ma in rapido dissolvimento nelle ore centrali del giorno.

Temperature minime in aumento: si attenuano ulteriormente le gelate mattutine al Nord dove le minime saranno vicine allo zero ma per lo più positive. Temperature massime in lieve diminuzione sulle regioni settentrionali, in Toscana e Umbria, stazionarie altrove; valori ancora oltre le medie stagionali specie sulle aree di montagna. Al Centro-Sud punte di 14-15 gradi fino a 16-17 in Sicilia.

Venti generalmente deboli; da segnalare qualche locale rinforzo da sudovest nel basso Ligure, da nordovest tra il Tirreno e le Isole maggiori, da sud nel Canale d’Otranto. Mari per lo più poco mossi; localmente un po’ mossi potranno risultare il basso Adriatico, lo Ionio, il basso Ligure, il Tirreno centrale e il Canale di Sicilia.

Ad inizio settimana, condizioni meteo stabili: sole protagonista da Nord a Sud, ma attenzione alla nebbia

Tra lunedì 17 e mercoledì 19 le condizioni meteo risentiranno ancora dell'alta pressione: ciò significa che la prima parte della prossima settimana sarà ancora stabile, soleggiata e senza piogge. La permanenza di condizioni di stabilità atmosferica, però, favorirà la formazione di nebbia sulle pianure del Nord e nelle valli del Centro Italia nelle ore più fredde della giornata. Ad inizio settimana qualche nuvola, inoltre, potrà interessare i cieli tra Calabria e Sicilia, ma senza fenomeni di rilievo.

Per quanto riguarda il clima, le temperature tenderanno a diminuire gradualmente, fino a raggiungere comunque livelli normali per il periodo, o leggermente superiori alla norma.