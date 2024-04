Meteo: rinforza l'anticiclone ma tra oggi e domani arriva ancora qualche pioggia. Le previsioni dal 2 aprile

Dopo il passaggio dell’intensa perturbazione di Pasquetta, la situazione tenderà a migliorare nei prossimi giorni. Da oggi, infatti, con il progressivo rialzo della pressione le condizioni atmosferiche si faranno più stabili, anche se nella parte centrale della settimana una debole perturbazione (la numero 1 di aprile) sfiorerà l’Italia, causando un aumento della nuvolosità, ma solo qualche temporanea pioggia al Nord.

Intanto le temperature tenderanno a ridimensionarsi temporaneamente verso il basso dopo il caldo anomalo che nelle festività pasquali ha interessato il Centro-Sud. Ci aspettano quindi giornate con un clima tipicamente primaverile e con valori nella norma climatica, in attesa di un nuovo probabile e sensibile rialzo termico nell'ultima parte della settimana.

Le previsioni meteo per martedì 2 aprile

Scenario meteo in deciso miglioramento nella giornata di oggi.

Sulle Venezie e le regioni tirreniche osserveremo un’alternanza tra sole e nuvole; ampie schiarite sul Nord-ovest, regioni adriatiche e Isole Maggiori. Nel corso del giorno piogge isolate su Friuli, Venezia Giulia, Alto Veneto, nord della Toscana, Lazio e Abruzzo; deboli nevicate sulle Alpi Orientali oltre 1600 metri. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature minime ovunque in calo; massime in diminuzione nelle regioni centrali adriatiche e al Sud, in leggera crescita al Nord-Ovest, in Toscana e in Sardegna.

Le previsioni meteo per mercoledì 3 aprile

Domani nuvolosità in aumento, a tratti anche compatta soprattutto sul Centro-Nord; possibilità di qualche pioggia tra Liguria e alta Toscana e all'estremo Nord-Est. Non si esclude anche qualche sporadica precipitazione sulle Alpi, con quota neve intorno ai 1500-1600 metri. Al Sud nuvolosità scarsa e irregolare con il transito di velature.

Temperature in calo nelle minime al Centro-Sud e nelle massime al Nord. Venti in prevalenza deboli o moderati meridionali.