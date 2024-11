Meteo: l'anticiclone inizierà a indebolirsi con le prime piogge in arrivo: ecco quando

La prima parte di novembre continua con una situazione meteorologica stabile, dominata dall’alta pressione su gran parte dell’Europa. Nei prossimi giorni si prevedono pochi cambiamenti, poiché il flusso atlantico e le relative perturbazioni verranno dirottati verso le latitudini più settentrionali, costrette a bypassare il blocco anticiclonico europeo.

Tuttavia, da giovedì potrebbero manifestarsi i primi segnali di indebolimento dell’alta pressione sul basso Mediterraneo e sulle isole maggiori, accompagnati da uno spostamento verso l’Europa orientale.

Previsioni Meteo, anticiclone ancora presente sull'Italia: ecco quando inizierà ad indebolirsi

Mercoledì la giornata sarà prevalentemente soleggiata, con passaggio di lievi velature. Un po' di nuvolosità a bassa quota potrà interessare le regioni del medio e basso Adriatico, la Calabria, la Sicilia e l'est della Sardegna, dove non si esclude qualche isolata goccia di pioggia nelle aree ioniche dell'estremo Sud. Le temperature massime resteranno stabili o in lieve calo, con valori ancora superiori alla media, specialmente al Nord. Sulle Alpi lo zero termico sarà attorno ai 3.200 metri. I venti saranno generalmente deboli, con lievi rinforzi da est nel Canale di Sardegna, che si manterrà leggermente mosso, mentre gli altri bacini saranno calmi o poco mossi.

Giovedì è previsto un aumento della nuvolosità sulle Isole maggiori, soprattutto in Sicilia, dove nel corso della giornata potrebbero verificarsi isolate piogge o brevi rovesci. Sul resto del Paese il tempo sarà generalmente soleggiato, con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Si segnala il passaggio di leggere velature e un po' di nuvolosità irregolare a bassa quota su Emilia orientale, Romagna, regioni adriatiche, Basilicata e Calabria. Durante la notte e al mattino si formeranno nebbie dense sulla valle padana, che si dissolveranno nel corso della giornata. Temperature stabili o in leggero calo. Venti moderati di Scirocco sul mar Tirreno centro-meridionale, Canali delle Isole e mare di Sardegna.

Le previsioni meteo per la fine della settimana indicano che tra venerdì 8 e sabato 9 novembre l’alta pressione continuerà a dominare al Nord e su gran parte della penisola, mentre un po' di instabilità potrebbe persistere attorno alle Isole maggiori. In Sicilia e Sardegna ci si attende una nuvolosità variabile, con possibili rovesci locali: venerdì soprattutto lungo le coste tirreniche della Sardegna e nelle zone meridionali e occidentali della Sicilia, e sabato in Sardegna e nell’estremo ovest della Sicilia.

Nel resto d’Italia il tempo sarà stabile, con ampie zone soleggiate ma anche aree nebbiose, in particolare in Val Padana, dove le nebbie potrebbero risultare diffuse e talvolta persistenti sotto forma di nubi basse. Una massa d’aria insolitamente mite per il periodo continuerà a influenzare il Centro-Nord, portando temperature sopra la media nelle zone soleggiate, ma più contenute nelle aree nebbiose. I venti settentrionali tenderanno a intensificarsi sull’Adriatico e sullo Ionio.

Secondo le previsioni, domenica si potrebbe assistere a un indebolimento dell’anticiclone in quota, gradualmente sostituito da correnti nord-orientali generate da un vortice poco profondo, centrato nel sud della penisola balcanica. In questa configurazione, le regioni meridionali potrebbero vedere un aumento della nuvolosità e possibili piogge, più probabili in Puglia e nel settore ionico.

Nuvole ma scarse precipitazioni potrebbero interessare anche il medio Adriatico, mentre nel resto del Centro e al Nord prevalgono le schiarite, con ancora nebbie possibili soprattutto al Nord-Ovest. I venti nord-orientali porteranno aria più fredda, causando un abbassamento delle temperature che al Centro-Nord torneranno più vicine alla norma stagionale.

Con l’inizio della prossima settimana, si prevede una riduzione dell’anomalia termica positiva, con temperature in linea con le medie stagionali. Restate aggiornati per conferme su questa tendenza e ulteriori dettagli nei prossimi giorni.