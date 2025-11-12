FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Anticiclone africano sull’Italia: clima mite e punte oltre i 25 g...

Anticiclone africano sull’Italia: clima mite e punte oltre i 25 gradi! Le previsioni da mercoledì 12 novembre

L'anticiclone continua a dominare la scena meteo: tempo stabile quasi ovunque e caldo anomalo. Le previsioni nei dettagli
Previsione12 Novembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione12 Novembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Fino a venerdì sull’Italia insisterà l’alta pressione di matrice sub-tropicale, prepotentemente protesa verso il cuore dell’Europa: questo significa che le perturbazioni continueranno a scivolare lontano dal nostro Paese, dove invece l’area anticiclonica garantirà stabilità atmosferica.
Fino a venerdì dobbiamo quindi attenderci giornate in gran parte soleggiate e asciutte, con pochissime piogge, ma anche con il fastidio delle nebbie nelle ore più fredde e con un progressivo aumento delle concentrazioni di sostanze inquinanti negli strati atmosferici più bassi, per cui la qualità dell’aria è destinata purtroppo a peggiorare, specie nelle grandi città del Nord.

Tra mercoledì e venerdì, grazie all’aria relativamente calda trascinata sul nostro Paese dall’alta pressione, è inoltre atteso un aumento delle temperature, con valori che oltrepasseranno i 20 gradi soprattutto nel versante occidentale del Paese, con possibili picchi fino a 26-27 gradi nelle Isole Maggiori.

Le previsioni meteo per mercoledì 12 novembre

Cielo nuvoloso su Liguria e Toscana, con qualche pioviggine nel corso del giorno. Bel tempo nel resto d’Italia, fatta eccezione per un po’ di nebbie e di nubi basse presenti nelle prime ore del giorno sulle pianure del Nord e nelle zone interne del Centro.
Temperature massime in lieve aumento al Centro-Sud e Isole, con valori fino a 25-26 gradi sulla Sardegna, grazie anche al rinforzo di caldi venti di Scirocco.

Le previsioni meteo per giovedì 13 novembre

Cieli piuttosto grigi, a causa di estesi strati di nubi basse più o meno persistenti, su Pianura Padana, Liguria, coste dell’alto Adriatico e Toscana. All’alba qualche nebbia nelle valli del Centro. Per il resto tempo soleggiato, salvo il passaggio di velature al Nord e qualche banco nuvoloso a bassa quota sulla Sardegna sud-orientale.
Temperature per lo più in aumento nelle aree soleggiate: caldo anomalo nelle Isole dove si toccheranno i 25-27 gradi, ma il clima sarà molto mite anche nel resto del Sud e sul medio Tirreno con valori anche oltre 20 gradi. Venti di Scirocco moderati su Tirreno occidentale, tesi sul mare e Canale di Sardegna.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: 12 novembre con caldo anomalo e tempo stabile, ma tornano nebbia e smog
    Previsione12 Novembre 2025

    Meteo: 12 novembre con caldo anomalo e tempo stabile, ma tornano nebbia e smog

    Prosegue l'estate di San Martino: l'anticiclone porta tempo stabile praticamente ovunque, con temperature al di sopra della media. Quanto durerà?
  • Meteo, prosegue l'estate di San Martino: stabile e mite anche mercoledì 12 novembre
    Previsione11 Novembre 2025

    Meteo, prosegue l'estate di San Martino: stabile e mite anche mercoledì 12 novembre

    L'estate di San Martino porta condizioni meteo stabili e temperature oltre la media praticamente ovunque, ma in pianura aumentano nebbia e smog
  • Estate di San Martino con tempo stabile e clima mite: quanto durerà? Le previsioni da mercoledì 11 novembre
    Previsione11 Novembre 2025

    Estate di San Martino con tempo stabile e clima mite: quanto durerà? Le previsioni da mercoledì 11 novembre

    Temperature oltre la media e condizioni meteo stabili, ma con il ritorno di nebbie e rischio inquinamento.
  • Meteo 11 novembre: estate di San Martino al via! Temperature oltre la norma: le previsioni
    Previsione11 Novembre 2025

    Meteo 11 novembre: estate di San Martino al via! Temperature oltre la norma: le previsioni

    La cosiddetta estate di San Martino sarà protagonista sull'Italia da oggi (11 novembre) e fino a venerdì 14. Sole, clima mite ma con molte nebbie
Ultime newsVedi tutte
Meteo: sole e caldo anomalo fino a venerdì 14 novembre, poi torna la pioggia
Tendenza11 Novembre 2025
Meteo: sole e caldo anomalo fino a venerdì 14 novembre, poi torna la pioggia
L'estate di San Martino ci accompagnerà fino a venerdì, poi si profila il ritorno della pioggia: nuova perturbazione in arrivo nel weekend!
Meteo: sole, stabilità e clima mite fino a venerdì 14! Cosa cambia nel weekend?
Tendenza10 Novembre 2025
Meteo: sole, stabilità e clima mite fino a venerdì 14! Cosa cambia nel weekend?
L'alta pressione è la protagonista della settimana appena iniziata, con una fase stabile che andrà avanti fino a venerdì 14. Poi possibile svolta
Meteo, super-anticiclone in rinforzo: fase stabile e molto mite
Tendenza9 Novembre 2025
Meteo, super-anticiclone in rinforzo: fase stabile e molto mite
Nella parte centrale della settimana, almeno fino a venerdì 14 novembre, tempo stabile e temperature molto miti. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 12 Novembre ore 10:00

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154