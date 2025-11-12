Anticiclone africano sull’Italia: clima mite e punte oltre i 25 gradi! Le previsioni da mercoledì 12 novembre

Fino a venerdì sull’Italia insisterà l’alta pressione di matrice sub-tropicale, prepotentemente protesa verso il cuore dell’Europa: questo significa che le perturbazioni continueranno a scivolare lontano dal nostro Paese, dove invece l’area anticiclonica garantirà stabilità atmosferica.

Fino a venerdì dobbiamo quindi attenderci giornate in gran parte soleggiate e asciutte, con pochissime piogge, ma anche con il fastidio delle nebbie nelle ore più fredde e con un progressivo aumento delle concentrazioni di sostanze inquinanti negli strati atmosferici più bassi, per cui la qualità dell’aria è destinata purtroppo a peggiorare, specie nelle grandi città del Nord.

Tra mercoledì e venerdì, grazie all’aria relativamente calda trascinata sul nostro Paese dall’alta pressione, è inoltre atteso un aumento delle temperature, con valori che oltrepasseranno i 20 gradi soprattutto nel versante occidentale del Paese, con possibili picchi fino a 26-27 gradi nelle Isole Maggiori.

Le previsioni meteo per mercoledì 12 novembre

Cielo nuvoloso su Liguria e Toscana, con qualche pioviggine nel corso del giorno. Bel tempo nel resto d’Italia, fatta eccezione per un po’ di nebbie e di nubi basse presenti nelle prime ore del giorno sulle pianure del Nord e nelle zone interne del Centro.

Temperature massime in lieve aumento al Centro-Sud e Isole, con valori fino a 25-26 gradi sulla Sardegna, grazie anche al rinforzo di caldi venti di Scirocco.

Le previsioni meteo per giovedì 13 novembre

Cieli piuttosto grigi, a causa di estesi strati di nubi basse più o meno persistenti, su Pianura Padana, Liguria, coste dell’alto Adriatico e Toscana. All’alba qualche nebbia nelle valli del Centro. Per il resto tempo soleggiato, salvo il passaggio di velature al Nord e qualche banco nuvoloso a bassa quota sulla Sardegna sud-orientale.

Temperature per lo più in aumento nelle aree soleggiate: caldo anomalo nelle Isole dove si toccheranno i 25-27 gradi, ma il clima sarà molto mite anche nel resto del Sud e sul medio Tirreno con valori anche oltre 20 gradi. Venti di Scirocco moderati su Tirreno occidentale, tesi sul mare e Canale di Sardegna.