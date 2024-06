Meteo, anticiclone in rinforzo: arriva un primo assaggio di estate, ma quanto durerà?

Ci siamo: dopo settimane di piogge, maltempo e allerte meteo, l'Italia si prepara a vivere un primo assaggio d'estate. Il rinforzo dell'alta pressione, infatti, nei prossimi giorni garantirà un clima caldo con le temperature che sfioreranno i 30° al Nord e i 35° al Sud e Isole. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, primo assaggio d'estate in Italia

La seconda settimana di giugno segna una graduale avanzata dell’alta pressione in Italia con un miglioramento del clima anche in quelle regione fortemente colpite nelle ultime settimane da piogge e temporali. Già da mercoledì 5 giugno tempo soleggiato con qualche residua instabilità solo su Venezie ed estremo Sud.

Nei prossimi giorni l'alta pressione sarà l'indiscussa protagonista con tempo stabile, caldo e temperature in aumento con valori che sfioreranno i 30° al Nord e i 35° al Sud e Isole. Si tratta di un primo assaggio d'estate, ma attenzione solo momentaneo visto che da domenica 9 giugno è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica che riporterà le piogge al Nord con strascichi anche nelle regioni del Centro.

Ma entriamo nel dettaglio con mercoledì 5 giugno: nuvole nelle prime ore del mattino su Venezie, Liguria ed estremo Sud con il rischio di piogge isolate su Salento, Calabria e Sicilia Orientale. Nel pomeriggio nuvole in aumento su Valle d’Aosta, Piemonte, Alta Lombardia e zone interne del Centro, mentre non si esclude il rischio di rovesci su Alpi Orientali, Appennino Centrale, Calabria e rilievi della Sicilia. Temperature massime stabili o in lieve aumento. Nella giornata di giovedì 6 giugno alternanza di sole e nuvole nelle regioni del Nord con il rischio di temporali sulle zone alpine e prealpine. Nel resto del paese bel tempo sereno. In aumento lungo tutto lo stivale le temperature.

Meteo, arriva l'anticiclone in Italia: clima caldo ed estivo

La parte finale della settimana di giugno sarà segnata dalla rimonta dell'alta pressione e da un clima stabile e mite. Da venerdì 7 giugno e per tutto il weekend, infatti, l’alta pressione farà sentire i suoi effetti sulle regioni centro-meridionali facendo impennare la colonnina di mercurio con picchi di anche 35° in Sicilia e Sardegna. Le regioni del Nord saranno interessate solo marginalmente anche se le temperature saliranno sfiorando i 30.

Venerdì 7 giugno tempo stabile lungo tutto lo stivale: sole al Centro-Sud ed Emilia Romagna, mentre al Nord non si escludono nuvole, ma senza rovesci significativi. Anche sabato 8 giugno nuvole nelle regioni del Nord dove non si esclude il rischio di qualche pioggia dapprima sulle Alpi occidentali per poi estendersi al resto dell’arco alpino fino ad interessare anche Piemonte, Lombardia e Venezie. Nel resto del paese bel tempo con sole.

Da domenica 9 giugno cambia tutto: in arrivo una nuova perturbazione atlantica che colpirà principalmente le regioni del Nord Italia. Gli effetti della perturbazione si faranno sentire anche in Sardegna con qualche piogge isolata, in Toscana, Marche, Umbria e Lazio. Le temperature saranno sempre alte, in particolare al Sud dove sono previsti 35°. Le previsioni meteo per la prossima settimana sono ancora incerte, ma le tendenza delineano uno scenario con tempo instabile al Nord, un parziale coinvolgimento del Centro e l'insistenza dell'anticiclone sulle regioni meridionali.