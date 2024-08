⁠Meteo, anticiclone africano in rinforzo verso l’Italia in vista del weekend: quanto durerà il caldo

Una nuova ondata di calore è in arrivo in Italia da venerdì 23 agosto complice il rinforzo dell'anticiclone africano che riporterà le temperature intorno ai 37° al Centro-Sud. Caldo in intensificazione anche al Nord. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, l'estate non è ancora finita: caldo e anticiclone in Italia

L'alta pressione torna l'indiscussa protagonista in Italia mettendo così fine alla breve tregua climatica che ha segnato il ritorno del maltempo in buona parte del Paese con fenomeni estremi e conseguenti danni e disagi in diverse regioni. In questi giorni le previsioni meteo delineano il ritorno marcato del promontorio anticiclonico verso l’Europa centro-orientale e il Mediterraneo con il ripristino di un clima di stampo estivo.

Tempo stabile e soleggiato con un aumento generale delle temperature con valori ben superiori alla norma. Il caldo quindi tornerà a farsi sentire con picchi meno estremi rispetto alle precedenti settimane, mentre da domenica 25 è previsto il transito sul nostro continente di una perturbazione atlantica che potrebbe colpire le Alpi.

Ma entriamo nel dettaglio con giovedì 22 agosto 2024: bel tempo soleggiato in buona parte del Paese ad eccezione di nuvole su Alpi, alta pianura Padana, Venezie e basso Tirreno e il rischio di locali rovesci su Prealpi lombarde e Veneto orientale. Nel pomeriggio previsto un aumento della nuvolosità anche lungo l’Appennino e i rilievi della Sicilia dove non si escludono temporali di calore. In calo le temperature massime al Nord e Sardegna, in crescita nelle regioni del Sud con picchi di anche 35°.

Anche venerdì 23 agosto il clima si delinea soleggiato e stabile con il rischio di qualche nube fra alto Piemonte, alta Lombardia e Alto Adige e in Sicilia. Non si escludono possibili temporali nelle prime ore del pomeriggio sui rilievi della Sicilia. In aumento generale le temperature con valori compresi tra i 30 e 36 gradi.

Che tempo farà nel weekend? Le previsioni meteo

L'alta pressione e il campo anticiclonico tornano a consolidarsi sull’Italia e sul Mediterraneo centrale e stando alle previsioni potrebbero perdurare per tutta la prossima settimana. Le proiezioni meteo, infatti, delineano clima estivo e soleggiato fino alla fine di agosto con la presenza costante di massa d’aria di estrazione sub-tropicale.

Nonostante il grande caldo non si esclude il rischio di temporanei e lievi cedimenti del promontorio per la presenza di infiltrazioni di aria leggermente più umida e temperata e il passaggio di una perturbazione, la numero 5 del mese, in arrivo tra domenica 25 e lunedì 26 agosto.

Sabato 24 agosto bel tempo soleggiato con caldo e temperature estive da Nord a Sud, mentre da domenica 25 agosto è previsto il primo cambiamento con il ritorno di piogge e maltempo sulle Alpi e lungo l'Appennino meridionale. Non si escludono temporali anche nelle pianure di Nord-Ovest e in Sardegna. La nuova ondata di calore in arrivo da venerdì 23 agosto interesserà principalmente le regioni del Centro-Sud dove, fino a martedì 27 agosto, sono previste temperature roventi con valori che sfiorano anche i 36-37°. Al Nord, invece, il caldo si farà sentire fino a domenica con temperature intorno ai 35°.