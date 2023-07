Meteo, la “tregua” sta per finire: l’anticiclone africano in arrivo porterà una nuova ondata di calore, ecco quando

Torna l'anticiclone africano in Italia. Dopo una partenza climaticamente instabile, il mese di luglio entra nel vivo dell'estate 2023 con giornate all'insegna del caldo, afa e temperature in aumento. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Italia, torna l'anticiclone africano al Sud

La prima settimana di luglio è iniziata con un clima instabile e variabile nelle regioni del Centro-Nord con il rischio di piogge e fenomeni temporaleschi. Al Sud e Isole clima opposto con tempo soleggiato e temperature calde, ma con valori intorno ai 30°.

Tutto cambia nei prossimi giorni quando da mercoledì 5 luglio le regioni del Sud e Isole saranno colpite dal ritorno dell'anticiclone africano che garantirà tempo soleggiato con caldo in aumento e temperature oltre i 35° con picchi di oltre 40°. Al Nord, invece, tempo instabile con rischio di temporali e piogge, poi da venerdì 7 luglio è previsto un rinforzo dell’alta pressione africana con un deciso aumento del caldo e dell’afa. Che dire: al via la seconda ondata di caldo africano dell'estate 2023.

Ma entriamo nel vivo con le previsioni di martedì 4 luglio: nuvole sparse al Centro-Nord con clima instabile e variabile e rischio di rovesci e piogge su Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud bel tempo con sole e temperature calde che, solo al Nord, faranno registrare un lieve calo. Mercoledì 5 luglio ancora nuvole nelle regioni settentrionali con possibili schiarite in Emilia Romagna, mentre dal pomeriggio una nuova ondata di maltempo è prevista sulle Alpi, Veneto e Friuli. Al Centro-Sud e Isole bel tempo con sole e temperature in aumento.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni: temperature in aumento

Per la giornata di giovedì 6 luglio ancora clima instabile e variabile al Nord con possibili rovesci sulle zone alpine centro-occidentali e in diversi settori della Pianura padana, specie al Nord-Ovest e in Emilia. Ancora sole e bel tempo al Centro-Sud, Sicilia e Sardegna. In aumento le temperature che al Sud e Isole sfioreranno i 35° con punte di anche 40°. Anche venerdì 7 luglio le previsioni delineano una certa instabilità climatica con il rischio di piogge solo nelle zone alpine e pedemontane del Nord-Est. Bel tempo e sole nel resto del Paese con le temperature che, complice l'arrivo dell'anticiclone africano, si faranno davvero calde superando anche i 40°.

Al via la seconda ondata di caldo dell'estate 2023 che persisterà per tutto il fine settimana al Sud e Isole, ma anche nelle regioni del Nord dove si registrerà un aumento considerevole delle temperature con picchi di oltre 35°. Il caldo si farà sentire anche sulle Alpi.