Meteo: anticiclone africano e perturbazione atlantica, l'Italia è divisa in due

Le ultime previsioni meteo ci raccontano di una Italia divisa in due. Una parte - quella inerente il Centro - Sud e le Isole - sotto gli influssi dell'anticiclone africano che pertanto deve fare i conti con il ritorno del grande caldo, l'altra, quella più a Nord, sotto gli influssi di una nuova perturbazione atlantica con temporali anche intensi. Ecco tutti i dettagli

Previsioni meteo dei prossimi giorni: tra temporali e grande caldo

Cosa ci attende secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni? Mercoledì 17 agosto la giornata sarà in graduale peggioramento al Nord-Ovest, con nubi e qualche rovescio al mattino su:

Piemonte

Liguria centrale

Prealpi lombarde

e nel pomeriggio con rischio di grandine, forti raffiche e nubifragi su:

Piemonte

Valle d’Aosta

Liguria

Lombardia

Nella serata e nella notte i temporali si estenderanno inoltre in:

Veneto

Emilia occidentale

alta Toscana

Nel resto dell'Italia il cielo sarà sereno o velato. Le temperature al Centro - Sud saranno intorno ai 35-37 gradi e potranno arrivare fino a 40 gradi nel nord delle Isole maggiori.

Che tempo farà giovedì? Al potranno verificarsi temporali su: Alpi, Prealpi, Nord-Est, Emilia e Toscana mentre saranno in attenuazione le precipitazioni su: ovest della Lombardia, Piemonte e Liguria. Peccato però che tra il pomeriggio e la sera una nuova fase perturbata raggiungerà sempre il Nord con temporali diffusi in tutte le regioni, anche di forte intensità. Fenomeni temporaleschi potranno estendersi fino a: Toscana, Umbria e Marche, in serata al Lazio.

Temperature pertanto in calo al Nord e in alcune zone del Centro, ma in forte rialzo al Sud con punte di 36-38 e 40-43 in Sicilia.

Italia divisa in due: cosa accadrà nei giorni successivi

Mercoledì e giovedì i temporali interesseranno diverse regioni del Nord e qualcuna anche del Centro. Le temperature, in queste zone, diminuiranno. Nel resto d'Italia, invece, sarà il grande caldo a farla da padrone. Come proseguirà e terminerà la settimana iniziata con Ferragosto? Ebbene venerdì 19 agosto l'aria meno calda che ha accompagnato la perturbazione dei giorni precedenti, sospinta da venti di Maestrale, smorzerà la calura anche al Centro, in Sardegna e sul basso Tirreno.

Ore contate per il caldo intenso ancora persistente sullo Ionio e sul sud della Sicilia.

Nel fine settimana la divisione tornerà a scomparire e su tutta Italia vi sarà una condizione di stabilità più diffusa grazie all'estendersi verso l’Europa e il Mediterraneo delle Anticiclone delle Azzorre che favorirà il ritorno di temperature più vicine alla norma.