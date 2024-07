Meteo, torna l'anticiclone africano con una nuova ondata di calore: ecco dove e quando

L'anticiclone africano è l'indiscusso protagonista della settimana con caldo e temperature in aumento lungo tutto lo stivale. Tra giovedì 11 e venerdì 12 luglio le previsioni delineano l'arrivo della quarta ondata di calore dell'estate 2024, mentre nel weekend la calura si attenuerà al Nord per insistere solo nelle regioni del Centro-Sud. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, ondata di calore in Italia: ecco dove e quando

Una quarta ondata di calore è in arrivo in Italia. Nei prossimi giorni, l'anticiclone africano si farà sentire in tutta Italia, in particolare nelle regioni del Centro-Sud e Isole dove le temperature supereranno i 35° con picchi di anche 42° nelle aree interne. Il caldo si farà sentire lungo tutto lo stivale anche la notte con il fenomeno delle notti tropicali con le temperature che faticheranno a scendere al di sotto dei 20 °C. L'apice dell'ondata di calore è previsto tra giovedì 11 e venerdì 12 luglio con la colonnina di mercurio che sfiorerà valori compresi tra i 36-42°. Nell'ultima parte della settimana, invece, al Nord il grande caldo si attenuerà per l'arrivo di una breve fase di maltempo, mentre l'afa perdurerà nelle regioni del Centro-Sud e Isole.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 9 luglio: tempo stabile e soleggiato in tutta Italia. Non si esclude qualche rapido annuvolamento sui rilievi alpini e appenninici, ma senza piogge. Le temperature minime e massime in aumento con i valori che di giorno sfioreranno i 33-34° nelle regioni del Nord, i 36-37° al Centro-Sud con picchi oltre i 40 gradi nell’entroterra della Sicilia. Per mercoledì 9 luglio cieli sereni in buona parte del paese, anche se non si escludono rovesci sulle Alpi occidentali. Stabili le temperature da Nord a Sud.

La tendenza meteo per i prossimi giorni: nel weekend cambia tutto al Nord?

Durante la parte centrale della settimana persiste in buona parte del paese un clima caldo con sole e temperature bollenti. Giovedì 11 luglio clima caldo con sole e temperature estive lungo tutto lo stivale senza il rischio di piogge nemmeno sulle Alpi. Le temperature di giorno comprese tra 33-37° in quasi tutte le città, mentre da venerdì 12 luglio è previsto un cambio del clima, ma solo nelle regioni del Nord. Tutto resta uguale al Centro-Sud ancora interessato dall'anticiclone africano. Da venerdì 12 luglio è previsto l'arrivo di una fase climatica instabile e variabile sulle aree alpine e prealpine, mentre ancora caldo ed afa al Centro-Sud. Al Nord, infatti, non si escludono rovesci e temporali sulle Alpi e sulle Prealpi, in particolare tra alto Piemonte e Lombardia settentrionale.

Nel weekend, sabato 13 e domenica 14 luglio, ancora sole nelle regioni del Centro-Sud, mentre nubi al Nord con il rischio di temporali e rovesci che attenueranno l'ondata di caldo. Domenica 14 luglio torna il sole e il bel tempo al Nord con clima caldo e le temperature in aumento. Per quanto concerne la tendenza per il weekend vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.