Meteo: alta pressione ancora protagonista in Italia, ma tutto cambia la prossima settimana. Le previsioni

L'anticiclone continua a dominare la scena climatica in buona parte d'Italia ad eccezione delle Isole dove si registrano le prime piogge. Tutto cambia da domenica 10 novembre con il ritorno del freddo e del maltempo. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, ancora tempo stabile e soleggiato

Prosegue la fase di tempo stabile in Italia grazie alla presenza di una vasta area di alta pressione che garantirà anche nei prossimi giorni bel tempo con sole. Sono pochissime le variazioni previste, visto che l'alta pressione continua a dominare la scena favorendo un clima stabile e soleggiato in buona parte del paese. Tuttavia la presenza di blanda circolazione ciclonica nel Mediterraneo occidentale determinerà un pò di instabilità nel basso Ionio e nelle Isole dove non si escludono piogge e fenomeni temporaleschi. Nel resto del paese bel tempo con sole e temperature miti considerando che siamo nel mese di novembre. Tutto è destinato a cambiare da domenica 10 novembre con l’arrivo di aria fredda e una situazione più dinamica.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 7 novembre: nuvole sulle Isole, in Calabria, sul medio Adriatico e parte del Sud, mentre schiarite nel resto del paese. Non si escludono isolate e brevi piogge in Sicilia, mentre nel resto del paese continua il dominio dell'anticiclone con bel tempo e sole. Stabili le temperature o in lieve flessione. Anche nella giornata di venerdì 8 novembre nubi sparse in Emilia Romagna, al Centro, bassa Calabria e Isole con il rischio di isolate piogge o rovesci in Sicilia. Schiarite nel resto del Paese con il rischio di formazione di nebbia in Pianura Padana nelle ore più fredde del giorno. Stabili le temperature senza notevoli variazioni.

La tendenza meteo del weekend: che tempo farà?

Le previsioni meteo per il fine settimana delineano il primo parziale indebolimento dell'anticiclone anche se non è previsto l'arrivo del maltempo in Italia. Qualche breve ed isolata piogge è possibile sulle isole maggiori a causa dell’aria umida e localmente instabile presente sull’area del Mediterraneo centro occidentale. Nella giornata di sabato 9 novembre anche nebbia sulla pianura padana centro occidentale, mentre nel resto del Paese è prevista una nuvolosità molto variabile con spazi soleggiati più ampi al Sud e sulle aree alpine.

Da domenica 10 novembre ancora nebbie in Val Padana nelle prime ore del mattino, mentre la nuvolosità comincia ad aumentare anche in Puglia e Calabria. Non si escludono piogge e rovesci che nei primi giorni della prossima settimana segneranno un brusco calo delle temperature. Come sempre vi invitiamo a seguirci per ulteriori aggiornamenti.