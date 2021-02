Meteo, alta pressione africana protagonista fino a sabato 6 febbraio

Temperature oltre la norma, con punte fino a 25°C nelle Isole. Tra la fine di sabato e domenica l’alta pressione sarà scalzata dall’arrivo di una perturbazione

L’alta pressione di matrice africana sarà protagonista sull’Italia fino a sabato e contribuirà a trascinare sulle nostre regioni una massa d’aria decisamente mite che manterrà le temperature ben oltre la norma. Sarà particolarmente efficace al Centro-Sud dove anche le schiarite favoriranno una situazione dal sapore primaverile con valori anche superiori ai 20 gradi al Sud e addirittura fino a 25 gradi nelle Isole. Clima relativamente mite anche nelle regioni settentrionali, dove però, a causa della stabilità atmosferica e di un debole ma umido flusso di venti meridionali, le giornate saranno nuvolose o a tratti nebbiose con anche qualche pioviggine specie al Nord-Ovest.

Tra la fine di sabato e la giornata di domenica l’alta pressione sarà scalzata dall’arrivo di una perturbazione (n.2 di febbraio) che trae origine dalla zona fra la Penisola Iberica e il Marocco, accompagnata da intensi venti meridionali e da piogge diffuse soprattutto al Nord e nelle regioni tirreniche. Nella prima parte della settimana la situazione resterà decisamente dinamica con la prospettiva del transito di altre perturbazioni.

Previsioni meteo per venerdì 5 febbraio

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso al Nord, a parte qualche apertura sulle Alpi; possibili deboli piogge o pioviggini nel corso della giornata su Piemonte, Lombardia occidentale e Liguria centrale; presenza di nebbie anche persistenti sull’Emilia Romagna. Al Centro-Sud cielo parzialmente nuvoloso con schiarite anche ampie; nelle prime ore del giorno presenza di nebbie lungo le coste adriatiche, nelle zone interne e in Sardegna.

Temperature stazionarie o in lieve ulteriore aumento con valori superiori alla norma, particolarmente miti al Sud e sulle Isole. Venti deboli o localmente moderati meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per sabato 6 febbraio

Tempo prevalentemente soleggiato al Centro-Sud, salvo la presenza di nebbie o strati di nubi basse lungo le regioni adriatiche. Molto nuvoloso o coperto al Nord, con nebbie sulla valpadana orientale; locali deboli piogge o pioviggini in Piemonte e Liguria. In serata tendenza a un peggioramento al Nord-Ovest, con precipitazioni in intensificazione; quota neve sulle Alpi centro-occidentali tra 1600-2000 metri. Nella notte peggioramento in estensione anche al Nord-Est.

Temperature stazionarie o in leggero ulteriore aumento, con valori anche oltre i 20 gradi al Sud e sulle Isole, e vicine ai 25 in Sicilia. Venti di Scirocco fino a moderati sui mari di ponente, nello Ionio e nel basso Adriatico. Mari: poco mossi o localmente mossi Adriatico, Ionio e Tirreno sud-orientale; mossi o localmente molto mossi i restanti bacini.