Meteo, allerta rossa in Emilia Romagna il 19 maggio, arancione e gialla in Italia: le regioni a rischio

Nuova allerta meteo in Italia per venerdì 19 maggio 2023. Triplice allerta: rossa in Emilia Romagna, arancione e gialla nel resto del paese per rischio idraulico e idrogeologico. Ancora chiuse le scuole in diversi comuni dell'Emilia Romagna.

Meteo, allerta rossa e arancione in Emilia Romagna e Lombardia per il 19 maggio

Scatta ancora l'allerta meteo in Italia nella giornata di venerdì 19 maggio 2023. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato uno stato di allerta rossa in Emilia Romagna per rischio idraulico e idrogeologico nelle zone: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola. Ancora chiuse le scuole in buona parte della regione anche domani, venerdì 19 maggio, e sabato 20 maggio a Imola e Ravenna. Da domani, invece, si torna tra i banchi di scuola di ogni ordine e grado a Bologna, Rimini, Riccione, Pesaro, Fano, Urbino e Senigallia.

Non solo, la Protezione Civile ha comunicato anche l'allerta meteo arancione in due regioni per rischio idraulico. Si tratta di:

Emilia Romagna : Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola;

: Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola; Lombardia: Bassa pianura orientale.

Allarme meteo arancione anche per rischio idrogeologico, ma solo in Emilia Romagna e nelle zone: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Montagna romagnola.

Meteo, allerta gialla in Italia per il 19 maggio: le zone a rischio

L'allerta meteo non si placa in Italia. La Protezione Civile ha emesso anche per venerdì 19 maggio 2023 anche uno stato di allerta gialla in diverse regioni. L'ondata di maltempo, in fase di attenuazione, continua a preoccupare in particolare in Emilia Romagna travolta da un alluvione senza precedenti. Il rischio idraulico scatta in due regioni:

Emilia Romagna : Costa ferrarese, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese;

: Costa ferrarese, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese; Molise: Litoranea.

Infine da non sottovalutare è anche l'allerta gialla per rischio idrogeologico nelle regioni e zone: