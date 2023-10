Meteo, allerta rossa in Emilia Romagna per domani, 30 ottobre: scuole chiuse?

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato un bollettino di allerta meteo rossa in Emilia Romagna per la giornata di lunedì 30 ottobre 2023. Torna la paura in Emilia dopo la terribile alluvione dello scorso anno con un nuovo allarme meteo lanciato anche da Arpae. La situazione e scuole chiuse?

Maltempo in Emilia Romagna per il 30 ottobre 2023: allerta rossa e rischi

Una nuova ondata di maltempo sta per colpire buona parte dell'Italia. Tra le regioni a rischio c'è anche l'Emilia Romagna dove è stata diramata dalla Protezione Civile uno stato di allerta meteo rosso di elevata criticità per rischio idrogeologico in diverse zone. Ricordiamo che l'allerta rossa rappresenta il livello massimo di pericolo legato al maltempo diramato dalla Protezione Civile ed indica scenari con numerosi e diffusi eventi dagli effetti rilevanti ed estesi, con pericolo elevato per la popolazione, la probabilità di danni molto ingenti e la possibile perdita di vite umane. Le zone interessate dall'allarme maltempo sono: montagna emiliana centrale, montagna piacentino-parmense, alta collina piacentino-parmense, montagna bolognese.

Nella giornata di lunedì 30 ottobre, a cavallo di Halloween e del ponte di Ognissanti, una forte ondata di maltempo è in arrivo in Italia con la zona della regione dell'Emilia Romagna che diventa di colore rosso. Le piogge previste nella giornata di lunedì 30 ottobre fanno scattare l'emergenza meteo sull'Appennino emiliano, dal Bolognese al Piacentino e non si esclude il rischio di innalzamento dei livelli idrometrici. Non solo, la Protezione Civile ha comunicato anche il possibile rischio di frane.

Allerta rossa in Emilia Romagna: le scuole saranno chiuse?

L'Arpae, l'ente della pubblica amministrazione italiana costituito e operante in ogni regione d'Italia, ha comunicato per la giornata di lunedì 30 ottobre 2023 in Emilia Romagna "una ulteriore intensificazione dei fenomeni con linee temporalesche persistenti sul settore appenninico centro-occidentale, in graduale movimento da ovest verso est nel corso del pomeriggio". Non solo, l'agenzia regionale ha comunicato: "sono previsti quantitativi di pioggia elevati su tutte le aree montuose emiliane e localmente anche sulle pianure occidentali".

In caso di forti e prolungate piogge non si esclude la possibilità e il rischio di "innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, con probabili superamenti della soglia 2 sul tratto montano e occupazione delle aree golenali e interessamento degli argini nei tratti vallivi dei corsi d’acqua maggiori". Attenzione poi al rischio di frane come precisato dal bollettino allerta meteo dell'Arpae: "si potranno generare diffusi fenomeni franosi, estesi ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore con fenomeni di erosione spondale".

Intanto i comuni dell'Emilia Romagna hanno deciso per la chiusura delle scuole. Al momento lunedì 30 ottobre 2023 scuole chiuse nei comuni di Parma: