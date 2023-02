Meteo, allerta rossa, arancione e gialla per il 9 febbraio in Italia: le regioni interessate

La Protezione Civile ha comunicato un avviso di allerta meteo in Italia per la giornata di giovedì 9 febbraio 2023. Sono tre le allerte meteo diramate: rossa, arancione e gialla. Scopriamo tutte le zone e le regioni a rischio.

Allerta rossa in Italia per il 9 febbraio: ecco dove

Scatta l'allerta meteo rossa in Italia per giovedì 9 febbraio 2023. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico in Sicilia. Ricordiamo che l'allerta rossa segnala un livello elevato di criticità e sono previsti: frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango. Da segnalare anche ingenti ruscellamenti superficiali con diffusi fenomeni di trasporto di materiale e possibili voragini a causa dell'erosione del suolo.

L'allerta rossa di elevata criticità per rischio idraulico e idrogeologico è stato diramato per la Sicilia e le seguenti zone: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Allerta arancione per rischio pioggia in Italia

Per la giornata di giovedì 9 febbraio 2023, la Protezione Civile ha comunicato un bollettino di allerta arancione per rischio piogge e temporali. Due le regioni a rischio:

Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale;

: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

L'avviso di allerta arancione riguarda anche la moderata criticità per rischio idraulico in Sicilia e nelle zone: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie. Infine da segnalare anche l'allerta arancione per rischio idrogeologico in:

Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale;

: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale; Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie.

Allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico: le zone a rischio

Prosegue l'ondata di maltempo e freddo senza precedenti in Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso un allarme meteo anche di allerta meteo gialla per rischio piogge in due regioni dello stivale. Ecco tutte le zone interessate:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

L'avviso di allerta gialla riguarda anche il possibile rischio idraulico in Sicilia e nelle zone: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria. Infine da segnalare anche l'allerta gialla per rischio idrogeologico in: