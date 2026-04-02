Meteo: allerta rossa, arancione e gialla il 3 aprile 2026 in Italia: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di venerdì 3 aprile 2026 un nuovo bollettino di allerta meteo rossa, arancione e gialla in Italia. Ecco tutte le regioni e zone coinvolte.

Allerta rossa in Italia il 3 aprile 2026: le zone a rischio

Non si placa la forte ed intensa ondata di maltempo che da giorni sta interessando parte dell'Italia complice il transito della tempesta Erminio. La Protezione Civile ha emesso per venerdì 3 aprile 2026 un nuovo bollettino di allerta meteo rossa per rischio idraulico in ben 3 regioni. Ecco le zone a rischio:

Abruzzo : Bacino Basso del Sangro;

: Bacino Basso del Sangro; Molise : Litoranea;

: Litoranea; Puglia: Basso Fortore.

Sempre per venerdì 3 aprile 2026 scatta anche l'allerta meteo rossa di elevata criticità per rischio idraulico nelle seguenti regioni e zone:

Abruzzo : Bacino Basso del Sangro;

: Bacino Basso del Sangro; Molise : Litoranea;

: Litoranea; Puglia: Basso Fortore.

Infine da non sottovalutare è anche l'allerta meteo rossa per rischio idrogeologico emessa per il 3 aprile 2026 in:

Abruzzo : Bacino Basso del Sangro;

: Bacino Basso del Sangro; Molise : Litoranea;

: Litoranea; Puglia: Basso Fortore.

Meteo, allerta arancione il 3 aprile 2026 in Italia

Non solo, sempre per venerdì 3 aprile 2026 il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato uno stato di allerta meteo arancione per rischio idraulico che, ricordiamo, indica la probabilità che il superamento dei livelli critici dei corsi d'acqua, come fiumi e torrenti, provochi alluvioni, allagamenti ed esondazioni.

Ecco le regioni e zone a rischio allerta arancione per rischio idraulico il 3 aprile 2026:

Abruzzo : Bacino del Pescara;

: Bacino del Pescara; Basilicata ;

; Molise : Frentani - Sannio - Matese;

: Frentani - Sannio - Matese; Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle.

Da non sottovalutare è anche l'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico diramata dalla Protezione Civile il 3 aprile 2026 in 4 regioni. Ecco quali:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro; Basilicata ;

; Molise : Frentani - Sannio - Matese;

: Frentani - Sannio - Matese; Puglia: Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno.

Maltempo in Italia: scatta anche l'allerta gialla il 3 aprile 2026

Non c'è solo l'allerta rossa e arancione in Italia nella giornata di venerdì 3 aprile 2026, la Protezione Civile ha emesso anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali. A seguire le regioni e zone coinvolte:

Calabria : Versante Jonico Settentrionale;

: Versante Jonico Settentrionale; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea; Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

Da segnalare anche l'allerta meteo gialla per rischio idraulico il 3 aprile 2026 in ben 6 regioni:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Settentrionale;

: Versante Jonico Settentrionale; Campania : Alta Irpinia e Sannio, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana;

: Alta Irpinia e Sannio, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana; Molise : Alto Volturno - Medio Sangro;

: Alto Volturno - Medio Sangro; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

Infine massima attenzione anche per lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità emessa per possibile rischio idrogeologico il 3 aprile 2026 in: