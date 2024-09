Meteo, allerta meteo il 15 settembre in Italia per piogge e criticità: ecco dove

Per la giornata di domani, domenica 15 settembre 2024, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un nuovo stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e criticità. Diverse le regioni interessate dall'allarme maltempo. Ecco quali sono.

Maltempo oggi: scatta l'allerta meteo gialla il 15 settembre in Italia

Tornano le piogge in Italia con la Protezione Civile che ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla da Nord a Sud. Una domenica "bagnata" quella del 15 settembre 2024 considerando lo stato di allerta gialal diramata per il rischio piogge e temporali. Lo stato di allerta gialla è un'avviso di ordinaria criticità diramata dalla Protezione Civile in caso di fenomeni meteo localizzati e intensi o diffusi non intensi anche persistenti. Quali sono i possibili rischi? Tra questi: possibili isolati fenomeni di erosione, frane superficiali, colate rapide detritiche o di fango.

Ma passiamo alle regioni interessate dall'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali emessa in:

Molise : Litoranea;

: Litoranea; Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle.

Meteo, allerta meteo gialla il 15 settembre 2024 per rischio idrogeologico in Italia

Non solo, sempre nella giornata di sabato 15 settembre 2024 il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato uno stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico. Per chi non lo ricordasse, il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane.

Ecco le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico: