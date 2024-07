Meteo, allerta gialla per piogge e criticità il 1 agosto in Italia: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per la giornata di domani, giovedì 1 agosto 2024, la prima allerta meteo per piogge e criticità in Italia. Il mese di agosto inizia nel segno del maltempo in 3 regioni dello stivale interessate da un duplice stato di allerta meteo per rischio temporali e rischio idrogeologico.

Maltempo Nord Italia: scatta l'allerta meteo gialla per piogge il 1 agosto

Prima allerta meteo di agosto. La Protezione Civile ha diramato per giovedì 1 agosto 2024, uno stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali in Italia. Nonostante la presenza costante dell'anticiclone africano con sole, caldo, afa e temperature bollenti, in 3 regioni scatta l'allarme maltempo con tanto di allerta meteo per piogge e temporali. L'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali è stata emessa per giovedì 1 agosto 2024 nelle seguenti regioni e zone:

Friuli Venezia Giulia : Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene; Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano;

: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Meteo, agosto al via con la prima allerta meteo gialla: ecco dove

Non solo, sempre giovedì 1 agosto 2024, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato anche uno stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane. Ecco dove scatta l'allerta meteo gialla: