Meteo, avviso di allerta gialla per temporali il 24 gennaio in Italia: ecco le regioni a rischio

Scatta una nuova allerta gialla in Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato un avviso di allerta per rischio piogge in diverse regioni dello stivale nella giornata di martedì 24 gennaio 2023. Ecco tutte le regioni e zone coinvolte.

Allerta gialla in Italia per rischio temporali il 24 gennaio 2023

Per la giornata di martedì 24 gennaio 2023 la Protezione Civile ha emesso un allarme meteo con tanto di allerta gialla. Prosegue l'ondata di maltempo, freddo, pioggia e neve che da giorni ha colpito il nostro paese facendo registrare danni e disagi in diverse regioni. Anche per domani, martedì 24 gennaio, è stato diramato un bollettino di allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali in Sicilia e nelle seguenti zone: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Non solo, la Protezione Civile ha anche emesso un bollettino di allerta per possibile rischio idraulico nelle seguenti regioni:

Emilia Romagna : Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola;

: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola; Marche;

Allerta meteo per rischio idrogeologico in Italia il 24 gennaio: ecco dove

La Protezione Civile per la giornata di martedì 24 gennaio ha diramato uno stato di allerta meteo gialla anche di ordinaria criticità per rischio idrogeologico in diverse regioni. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane.

Ecco tutte le regioni e zone interessate dall'allerta: