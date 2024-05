Meteo, allerta gialla per maltempo in Italia il 29 maggio: ecco dove

Non si placa l'ondata di maltempo in Italia. Nuovo stato di allerta meteo gialla nella giornata di domenica, mercoledì 29 maggio 2024, diramata dal Dipartimento della Protezione Civile. Ecco tutte le zone a rischio.

Allarme maltempo in Italia per il 29 maggio 2024: ecco dove

La Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, mercoledì 29 maggio 2024, un nuovo allarme meteo. Scatta l'allerta gialla per rischio piogge e temporali in diverse regioni d'Italia complice l'arrivo di un duplice sistema perturbato che interesserà dapprima le regioni del Nord e poi quelle del Centro-Sud. Ecco tutte le zone e regione dove è stata diramata l'allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali:

Abruzzo : Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro;

: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale; Marche ;

; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Umbria: Nera - Corno, Chiascio - Topino, Alto Tevere.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico

Non solo l'allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali, la Protezione Civile ha comunicato per mercoledì 29 maggio 2024 anche uno stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico. Ricordiamo che il rischio idraulico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali. L'allerta gialla per rischio idraulica riguarda la regione Veneto e le zone:

Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Infine da non sottovalutare anche lo stato di allerta meteo gialla di rischio idrogeologico diramata in: