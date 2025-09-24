FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, allerta gialla il 25 settembre 2025 per maltempo in Italia: ecco dove

Nuovo stato di allerta meteo gialla per giovedì 25 settembre 2025 in Italia: tutte le regioni e zone a rischio.
Clima24 Settembre 2025 - ore 17:55 - Redatto da Meteo.it
Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato anche per la giornata di domani, giovedì 25 settembre 2025, un bollettino di allerta meteo gialla. Gli effetti della perturbazione n.6 di settembre continuano a farsi sentire ancora in diverse regioni dove scatta l'allerta meteo.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge in Lombardia il 25 settembre 2025

Non si placa l'ondata di maltempo che da diversi giorni sta interessando le regioni del Centro-Nord alla prese con una violenta perturbazione. Anche nella giornata di giovedì 25 settembre 2025 la Protezione Civile ha comunicato uno stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali.

Tra le regioni coinvolte nello stato d'allerta meteo gialla c'è la Lombardia dove, dopo giorni segnati dal maltempo, sono previsti ancora fenomeni temporaleschi intensi e violenti. Ecco nel dettaglio tutte le zone della Lombardia interessate dallo stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali il 25 settembre 2025:

Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano.

Allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 25 settembre 2025: dalla Lombardia al Trentino

Non solo, sempre per giovedì 25 settembre 2025 il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

Ecco le regioni e zone dove scatta l'allerta gialla il 25 settembre per rischio idrogeologico:

  • Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano;
  • Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, il ciclone di inizio autunno colpisce da Nord a Sud: le previsioni in Italia
    Clima24 Settembre 2025

    Meteo, il ciclone di inizio autunno colpisce da Nord a Sud: le previsioni in Italia

    Instabilità, piogge e temporali in gran parte del Paese con temperature in calo. L'autunno è arrivato da Nord a Sud.
  • Grandine e forte temporale su Milano, ritrovato il corpo della turista dispersa
    Clima24 Settembre 2025

    Grandine e forte temporale su Milano, ritrovato il corpo della turista dispersa

    Forte temporale con grandine su Milano, dopo l’esondazione del Seveso di lunedì. Ritrovato il copro della turista dispersa nell’Alessandrino.
  • Maltempo in Piemonte, grandinate nel Torinese e neve al di sotto dei 2.000 metri
    Clima24 Settembre 2025

    Maltempo in Piemonte, grandinate nel Torinese e neve al di sotto dei 2.000 metri

    La giornata è iniziata con un'intensa ondata di maltempo in Piemonte, caratterizzata da una forte instabilità atmosferica. Nuovo peggioramento da venerdì.
  • Maltempo in Campania: violento nubifragio a Ischia e piogge torrenziali fino a 100 mm a Capri
    Clima24 Settembre 2025

    Maltempo in Campania: violento nubifragio a Ischia e piogge torrenziali fino a 100 mm a Capri

    Una forte ondata di maltempo ha colpito la Campania, in particolare le isole di Ischia e Capri flagellate dal maltempo. La situazione.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: piogge e temporali anche nel weekend, prosegue il calo termico. La tendenza dal 27 settembre
Tendenza24 Settembre 2025
Meteo: piogge e temporali anche nel weekend, prosegue il calo termico. La tendenza dal 27 settembre
Nuove perturbazioni in arrivo nel weekend: il tempo resta instabile in molte regioni, con un clima fresco e valori sotto la media
Meteo, nuove piogge in arrivo da venerdì 26 settembre: la tendenza fino al weekend
Tendenza23 Settembre 2025
Meteo, nuove piogge in arrivo da venerdì 26 settembre: la tendenza fino al weekend
Condizioni meteo instabili anche nell'ultima parte della settimana: tra venerdì e il weekend piogge in molte regioni e clima fresco!
Meteo, tempo instabile e fresco anche da metà settimana: la tendenza
Tendenza22 Settembre 2025
Meteo, tempo instabile e fresco anche da metà settimana: la tendenza
Atmosfera instabile e temperature sotto la norma al Centro-nord. Valori in calo anche al Sud nel fine settimana. La tendenza meteo dal 25 settembre
