Meteo, allerta gialla per maltempo il 13 agosto: le regioni a rischio piogge

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un nuovo stato di allerta meteo gialla per piogge nella giornata di martedì 13 agosto 2024. Ecco le zone e regioni dove scatta l'allarme maltempo.

Maltempo oggi in Italia: scatta l'allerta gialla il 13 agosto

L'anticiclone nord-africano non molla la presa in Italia, anzi nei prossimi giorni è previsto una intensificazione con l'arrivo di una massa d'aria calda destinata a consolidare ancora di più un clima soleggiato e caldo con temperature in aumento che sfioreranno anche i 40°. Nonostante il grande caldo, la Protezione Civile ha comunicato per la giornata di martedì 13 agosto 2024 un nuovo allarme meteo con allerta gialla per rischio piogge e temporali.

Se al Centro-Sud persiste un clima africano con afa, calura e il fenomeno delle notti tropicali, nelle prossime ore nelle regioni del Nord è previsto il passaggio di una perturbazione che riporterà il maltempo con fenomeni temporaleschi anche intensi. In questo scenario di cambiamento climatico arriva lo stato di allerta meteo gialla per maltempo emesso dal Dipartimento della Protezione Civile in diverse regioni. Ecco le zone interessate dall'allarme maltempo:

Piemonte: Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po;

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.

Allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 13 agosto: ecco dove

Non solo, sempre martedì 13 agosto 2024 scatta anche l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane.

L'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico è stata emessa in Valle d'Aosta nelle seguenti zone: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes.