Meteo, allerta gialla in Lombardia e Veneto il 16 giugno: le zone interessate

Gli effetti dell'ultima perturbazione che ha interessato l'Italia continuano a farsi sentire nelle regioni del Nord dove è stata diramata dalla Protezione Civile una nuova allerta meteo gialla per la giornata di domenica 16 giugno 2024. Ecco le zone e regioni a rischio.

Allerta meteo gialla in Veneto il 16 giugno: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato un nuovo bollettino di allerta meteo gialla in Italia per la giornata di domenica 16 giugno. Scatta l'allerta gialla per rischio idraulico in Veneto. Ricordiamo che il rischio idraulico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali.

Lo stato di allerta meteo gialla è stata emesso dalla Protezione Civile nella sola regione Veneto e nelle seguenti zone:

Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Maltempo in Lombardia: allerta meteo il 16 giugno

Non solo, la Protezione Civile ha comunicato per la giornata di domenica 16 giugno anche uno stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico. Ricordiamo che il rischio idrogeologico, che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane.

L'allarme meteo è stato lanciato nella sola regione Lombardia e interessa le seguenti zone:

Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche.