Meteo, allerta gialla per maltempo in Italia per il 22 novembre: le regioni e zone a rischio

Nuovo stato di allerta meteo gialla in Italia per la giornata di mercoledì 22 novembre 2023. La tregua climatica degli ultimi giorni sarà interrotta dal passaggio della perturbazione n.10 che riporterà, piogge e rovesci, in buona parte del paese. Ecco le regioni e zone a rischio.

Maltempo in Italia: scatta l'allarme piogge al Centro-Sud con l'allerta gialla

La Protezione Civile ha diramato uno stato di allerta meteo gialla per rischio piogge nella giornata di mercoledì 22 novembre 2023 in diverse regioni d'Italia. Gli effetti della perturbazione n.10 si faranno sentire in buona parte del paese con il ritorno di piogge e rovesci, anche intensi, accompagnati da forti raffiche di vento e mari mossi. Temporali e rovesci in diverse regioni dove scatta l'emergenza maltempo con tanto di allerta meteo gialla emesse per le zone:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Campania : Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Puglia : Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento;

: Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento; Sardegna : Gallura, Bacini Flumendosa - Flumineddu;

: Gallura, Bacini Flumendosa - Flumineddu; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico in Italia: ecco dove

Nella giornata di mercoledì 22 novembre 2023 scatta anche l'allerta gialla per rischio idraulico in diverse regioni. Il rischio idraulico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, che possono verificarsi lungo i corsi d'acqua principali. Ecco le regioni dove è stata diramato l'allarme meteo:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Emilia Romagna : Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola;

: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola; Marche.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso poi un bollettino di allerta gialla per rischio idrogeologico in 8 regioni dello stivale. Ecco dove: