Meteo, allerta gialla in Italia l'11 dicembre: le regioni e le zone a rischio maltempo

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, mercoledì 11 dicembre 2024, un nuovo allarme maltempo con tanto di allerta gialla in diverse reigoni d'Italia. Ecco tutte le regioni e le zone a rischio.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla l'11 dicembre: ecco dove

L'Italia è ancora interessata dagli effetti della tempesta dell'Immacolata, la perturbazione n.3 di dicembre, che ha lasciato in diverse regioni condizioni climatiche instabili. La Protezione Civile ha comunicato per la giornata di domani, mercoledì 11 dicembre 2024, un nuovo allarme meteo con tanto di allerta gialla per rischio idraulico che ricordiamo corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali.

La massima attenzione è rivolta in particolare all'Emilia Romagna dove è stata diramata l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico nelle zone:

Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola.

Allerta meteo per rischio idrogeologico in diverse regioni l'11 dicembre

Non solo, sempre mercoledì 11 dicembre 2024 scatta anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico. Per chi non lo ricordasse, il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane. Ecco le regioni e le zone interessate dall'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico: