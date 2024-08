Meteo, allerta gialla il 7 agosto al Nord Italia per maltempo: le regioni a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per maltempo il 7 agosto 2024 in diverse regioni del Nord Italia. Tornano piogge e rovesci al Nord: ecco le zone a rischio.

Maltempo al Nord Italia (Milano compresa): scatta l'allerta gialla il 7 agosto

Allerta meteo gialla al Nord Italia per piogge e rovesci. La Protezione Civile ha comunicato per mercoledì 7 agosto 2024 un nuovo allarme maltempo in diverse regioni del Nord. Tregua dal grande caldo e dall'anticiclone africano al Nord lambito dal passaggio di una forte ed intensa perturbazione che ha riportato in queste ore piogge e temporali anche intensi. L'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali è stata diramata per mercoledì 7 agosto 2024 nelle seguenti regioni e zone:

Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano;

: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano; Piemonte : Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Pianura settentrionale;

: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Pianura settentrionale; Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.

Allerta meteo per rischio idrogeologico il 7 agosto: ecco dove

Non solo, sempre mercoledì 7 agosto 2024 il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato uno stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in Italia. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali.

L'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico è stata diramata per il 7 agosto 2024 in una sola regione. Si tratta del Trentino Alto Adige nelle seguenti zone: Provincia Autonoma di Bolzano.