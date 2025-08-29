FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, allerta gialla il 30 agosto 2025 per maltempo e criticità in Italia: ecco dove

La Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo gialla in Italia per sabato 30 agosto 2025. Ecco tutte le regioni e le zone a rischio.
Clima29 Agosto 2025 - ore 17:03 - Redatto da Meteo.it
Nuovo stato di allerta meteo gialla per la giornata di domani, sabato 30 agosto 2025 in Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato un bollettino di allerta gialla per rischio piogge e criticità in diverse regioni.

Maltempo in Italia: ecco dove scatta l'allerta meteo gialla per piogge il 30 agosto 2025

Prosegue lo stato di allerta meteo gialla in Italia anche nella giornata di sabato 30 agosto 2025. L'ultimo weekend è nel segno del maltempo in diverse regioni complice una serie di fenomeni temporaleschi intensi e violenti da far scattare lo stato di allerta. Ecco nel dettaglio tutte le regioni e le zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali:

  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale;
  • Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;
  • Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;
  • Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord;
  • Marche;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;
  • Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;
  • Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole;
  • Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Allerta gialla il 30 agosto 2025 in Italia per criticità: le regioni a rischio

La Protezione Civile ha comunicato, sempre per sabato 30 agosto 2025, anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico che corrisponde agli effetti dannosi prodotti sul territorio dal superamento dei livelli critici dell'acqua nei fiumi e torrenti, causando eventi come alluvioni, esondazioni e erosioni, che possono danneggiare infrastrutture e aree abitate. Questo rischio è legato all'azione dell'acqua e alle sue conseguenze sull'ambiente, distinguendosi dal rischio idrogeologico che si riferisce invece a fenomeni legati al suolo. Ecco le regioni e zone a rischio:

  • Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale;
  • Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense;
  • Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano;
  • Veneto: Adige-Garda e monti Lessini.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla emessa per rischio idrogeologico il 30 agosto 2025 in:

  • Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale;
  • Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense:
  • Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano;
  • Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;
  • Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole;
  • Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano;
  • Umbria: Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere.
  Meteo weekend: Italia ancora spaccata in due? Le previsioni
    Clima29 Agosto 2025

    Meteo weekend: Italia ancora spaccata in due? Le previsioni

    Cosa dicono le previsioni meteo per il weekend, l'ultimo del mese di agosto 2025? L' Italia sarà ancora spaccata in due? Ecco tutti i dettagli.
  Maltempo Veneto e Liguria: alberi caduti e allagamenti. Disagi anche alla Mostra del Cinema - Immagini
    Clima29 Agosto 2025

    Maltempo Veneto e Liguria: alberi caduti e allagamenti. Disagi anche alla Mostra del Cinema - Immagini

    Ondata di maltempo nelle regioni di Veneto e Liguria. Alberi caduti e allagamenti. Disagi alla viabilità.
  Maltempo Toscana: piogge intense, vento forte e disagi nel litorale versiliese e in molte province interne - Video
    Clima29 Agosto 2025

    Maltempo Toscana: piogge intense, vento forte e disagi nel litorale versiliese e in molte province interne - Video

    Ondata di maltempo in Toscana con piogge e raffiche di vento. Danni ai tanti stabilimenti balneari in Versilia.
  L'ex uragano Erin (ora tempesta extratropicale) metterà fine all'estate? Le ultime previsioni
    Clima29 Agosto 2025

    L'ex uragano Erin (ora tempesta extratropicale) metterà fine all'estate? Le ultime previsioni

    L'etate è davvero finita? L'ex uragano Erin, ora tempesta extratropicale, ha portato il maltempo sul nostro Paese.
Meteo: prima settimana di settembre con nuovo maltempo e picchi di caldo! La tendenza
Tendenza29 Agosto 2025
Meteo: prima settimana di settembre con nuovo maltempo e picchi di caldo! La tendenza
La tendenza meteo per l'inizio di settembre vede ancora una situazione differente tra il Centro-Nord e il Sud tra maltempo e caldo anomalo.
Meteo, domenica di tregua poi tornano piogge e temporali: la tendenza dal 31 agosto
Tendenza28 Agosto 2025
Meteo, domenica di tregua poi tornano piogge e temporali: la tendenza dal 31 agosto
La tendenza meteo conferma uno scenario movimentato anche a inizio settembre: lunedì 1 arriva la prima perturbazione del mese.
Meteo weekend: sabato 30 ancora pioggia in diverse regioni
Tendenza27 Agosto 2025
Meteo weekend: sabato 30 ancora pioggia in diverse regioni
Due perturbazioni in azione nel weekend: si faranno sentire soprattutto sabato, mentre per domenica 31 agosto si profila uno scenario più stabile
