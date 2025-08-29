Meteo, allerta gialla il 30 agosto 2025 per maltempo e criticità in Italia: ecco dove

Nuovo stato di allerta meteo gialla per la giornata di domani, sabato 30 agosto 2025 in Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato un bollettino di allerta gialla per rischio piogge e criticità in diverse regioni.

Maltempo in Italia: ecco dove scatta l'allerta meteo gialla per piogge il 30 agosto 2025

Prosegue lo stato di allerta meteo gialla in Italia anche nella giornata di sabato 30 agosto 2025. L'ultimo weekend è nel segno del maltempo in diverse regioni complice una serie di fenomeni temporaleschi intensi e violenti da far scattare lo stato di allerta. Ecco nel dettaglio tutte le regioni e le zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale;

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale; Campania : Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento; Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese; Lazio : Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord;

: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord; Marche ;

; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea; Puglia : Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;

: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno; Toscana : Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole;

: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole; Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Allerta gialla il 30 agosto 2025 in Italia per criticità: le regioni a rischio

La Protezione Civile ha comunicato, sempre per sabato 30 agosto 2025, anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico che corrisponde agli effetti dannosi prodotti sul territorio dal superamento dei livelli critici dell'acqua nei fiumi e torrenti, causando eventi come alluvioni, esondazioni e erosioni, che possono danneggiare infrastrutture e aree abitate. Questo rischio è legato all'azione dell'acqua e alle sue conseguenze sull'ambiente, distinguendosi dal rischio idrogeologico che si riferisce invece a fenomeni legati al suolo. Ecco le regioni e zone a rischio:

Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale;

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale; Emilia Romagna : Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense;

: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense; Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano;

: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano; Veneto: Adige-Garda e monti Lessini.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla emessa per rischio idrogeologico il 30 agosto 2025 in: