Meteo, allerta gialla per il 3 dicembre al Centro-Sud: tutte le regioni e zone a rischio

Il mese di dicembre inizia con la sua prima allerta meteo gialla nella giornata di sabato 3 dicembre 2022. Il Dipartimento della Protezione Civile, infatti, ha diramato uno stato di allerta gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico in buona parte del Centro-Sud.

Allerta meteo gialla domani per rischio temporali: ecco dove

Per la giornata di domani, sabato 3 dicembre 2022, la Protezione Civile ha emesso un allarme pioggia di ordinaria criticita per rischio temporali in diverse parti del paese. Sono ben 8 le regioni a rischio allerta meteo gialla. Ecco nel dettaglio tutte le zone:

Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;

: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno; Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Lazio : Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma;

: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Puglia : Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Salento;

: Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Salento; Sicilia : Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico;

: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico; Toscana : Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Etruria-Costa Sud, Ombrone Gr-Costa;

: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Etruria-Costa Sud, Ombrone Gr-Costa; Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Medio Tevere.

Meteo, allerta tempo al Centro Sud per rischio idraulico e idrogeologico: ecco le regioni

Domani, sabato 3 dicembre 2022, c'è allerta meteo in diverse regioni. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato due allerte meteo di colore gialla per rischio idraulico e idrogeologico. La prima allerta per rischio idraulico riguarda:

Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico.

Più diffusa, invece, l'allerta meteo gialla di ordinaria criticita per rischio idrogeologico visto che coinvolge 9 regioni. Ecco tutte le zone interessate: