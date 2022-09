Meteo, allerta gialla 27 settembre per pioggia in 6 regioni: ecco dove

La Protezione Civile ha diramato un nuovo stato di allerta gialla per la giornata di domani, martedì 27 settembre 2022, in diverse regioni del paese. L'ondata di maltempo prosegue in buona parte delle regioni del Centro-Sud alle prese con piogge e rovesci anche localmente intensi.

Allerta meteo domani in Italia per rischio temporali: ecco dove

Domani, martedì 27 settembre, c’è allerta meteo gialla in 6 regioni. Il bollettino emanato dal Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato uno stato di allerta gialla per rischio temporali in Calabria, Lazio e Sicilia. Dopo un weekend di nuvole e pioggia con alcune regioni alle prese con nubifragi ed acquazzoni, prosegue l'ondata di maltempo al Centro-Sud. Ecco tutte le zone interessate dall'allerta gialla per pioggia:

Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

: Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico.

Stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico in Italia: le zone interessate

Non solo allerta pioggia per domani, martedì 27 settembre, visto che la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta anche per rischio idraulico e idrogeologico. Il rischio idraulico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, causato da eventuali alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali. L'allarme è scattato in Calabria e Lazio nelle seguenti zone:

Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Infine l'allerta gialla per rischio idrogeologico che ricordiamo corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane. Ecco le regioni e zone interessate: