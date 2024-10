Meteo, torna l'allerta gialla il 16 ottobre in Italia: ecco le regioni a rischio

Per la giornata di domani, mercoledì 16 ottobre 2024, la Protezione Civile ha comunicato un nuovo bollettino di allerta meteo gialla in diverse regioni. Dopo una giornata di sole e clima stabile torna il maltempo in diverse regioni d'Italia complice il passaggio di una nuova perturbazione.

Meteo, torna il maltempo in Italia e scatta l'allerta gialla il 16 ottobre

La tregua dal maltempo è durata davvero pochi giorni, visto che per la giornata di mercoledì 16 ottobre 2024 torna l'allerta meteo in diverse regioni. Il Dipartimento della Protezione ha emesso uno stato di allerta gialla, ossia un'avviso di ordinaria criticità diramata dalla Protezione Civile in caso di fenomeni meteo localizzati e intensi o diffusi non intensi anche persistenti. Tornano piogge e rovesci in diverse regioni del Centro-Nord complice il passaggio di una nuova perturbazione atlantica. Ecco le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla per piogge e temporali:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese;

: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese; Liguria : Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Padani di Ponente;

: Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Padani di Ponente; Toscana: Serchio-Costa, Arno-Costa, Lunigiana, Versilia, Isole.



Maltempo oggi: scatta l'allerta gialla al Nord Italia. Ecco dove

Non solo, sempre mercoledì 16 ottobre 2024 il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato un duplice bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico e rischio idrogeologico. Partiamo prima dal rischio idraulico che ricordiamo corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali. Tra le regioni interessate dallo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico c'è solo l'Emilia Romagna e nel dettaglio le zone: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emessa in: