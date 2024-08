Meteo, allerta caldo per ondate di calore con bollino arancione: l’avviso del Ministero della Salute per il 7 agosto

L'anticiclone africano continua a dominare garantendo un clima soleggiato con afa e caldo in buona parte del paese. Il Ministero della Salute ha emesso per mercoledì 7 agosto un nuovo bollettino di ondate di calore con diverse città da bollino arancione. Ecco quali sono.

Meteo, allerta caldo: in 5 città scatta il bollino arancione

Prosegue l'ondata di calore in Italia con clima soleggiato e temperature roventi lungo tutto lo stivale. Nonostante una breve tregua in alcune regioni del Nord colpite da una perturbazione atlantica con tanto di allerta meteo gialla per maltempo, nel resto del paese l'anticiclone africano non molla la presa con un clima che si fa sempre più caldo e tropicale. Il Ministero della Salute ha diramato per la giornata di mercoledì 7 agosto 2024 un nuovo bollettino di ondate di calore con 5 città da bollino arancione. Ricordiamo che il bollino arancione indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

Ecco le 5 città da bollino arancione il 7 agosto in Italia:

Campobasso

Frosinone

Latina

Perugia

Roma

Mercoledì 7 agosto 2024 nessuna città è contrassegnata dal bollino rosso che indica il massimo livello di allerta caldo. L'attenzione resta comunque alta visto che diverse città sono contrassegnate dal bollino arancione. Il mese di agosto si conferma climaticamente caldo con temperature al di sopra dei valori con picchi di anche 40° in diverse regioni. Come proteggersi dal caldo afoso e dalle ondate di calore?

Ecco i 10 consigli diramati dal Ministero della Salute per affrontare al meglio le ondate di calore: