Meteo, allerta caldo con ondate di calore: bollino rosso e arancione in diverse città: l’avviso del Ministero della Salute per il 28 agosto

L'Italia è ancora nella morsa del caldo estivo complice la rimonta dell'alta pressione e dell'anticiclone africano. Il Ministero della Salute ha comunicato per mercoledì 28 agosto 2024 un nuovo bollettino sulle ondate di calore con diverse città contrassegnate dal bollino rosso ed arancione. Ecco quali sono.

Meteo, ancora caldo anomalo in Italia: le città da bollino rosso il 28 agosto

Caldo ed afa si confermano ancora le indiscusse protagoniste della fine di agosto. Nonostante il passaggio della perturbazione numero 5 del mese che fa sentire i suoi effetti da Nord a Sud con piogge e temporali e allerte meteo, in altre regioni persiste un clima di stampo estivo con calura e temperature roventi. Per la giornata di mercoledì 28 agosto 2024 il Ministero della Salute ha comunicato una nuova allerta caldo con diverse città italiane contrassegnate dal bollino rosso che indica il livello massimo di allerta meteo per il caldo.

Per chi non lo ricordasse, il bollino rosso indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Ecco le città contrassegnate dal bollino rosso mercoledì 28 agosto in Italia:

Bari

Latina

Roma

Meteo, caldo in Italia: dove scatta il bollino arancione il 28 agosto

Il caldo si fa sentire non solo nelle città contrassegnate dal bollino rosso, ma anche in diversi centri cittadini dove il Ministero della Salute fa scattare il bollino arancione. Mercoledì 28 agosto 2024, infatti, il bollino arancione che indica la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili scatta in 4 città italiane.

Ecco nel dettaglio quali sono le città contrassegnate dal bollino arancione il 28 agosto:

Firenze

Frosinone

Perugia

Trieste

In caso di ondate di calore e caldo eccessivo, ci sono dei semplici rimedi da seguire per affrontare al meglio la situazione. Ad illustrarli e condividerli è il Ministero della Salute tramite il suo sito ufficiale. Ecco nel dettaglio i 10 consigli: