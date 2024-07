Meteo, allerta caldo da bollino rosso su 9 città: il bollettino del Ministero della Salute per il 21 luglio

Prosegue inarrestabile l'ondata di calore dell'estate 2024 con temperature che sfiorano e superano i 40° in diverse città d'Italia. Il Ministero della Salute ha diramato un bollettino di ondate di calore per la giornata di domenica 21 luglio con 9 città da bollino rosso. Ecco le città dove il l'allerta caldo raggiunge il livello massimo.

Allerta caldo in Italia: 9 città da bollino rosso il 20 luglio

L'anticiclone nord-africano è il protagonista del terzo weekend di luglio con temperature roventi che fanno scattare il livello massimo di allerta caldo in diverse città d'Italia. Il Ministero della Salute, infatti, ha comunicato per domenica 21 luglio un nuovo bollettino sulle ondate di calore con 9 città da bollino rosso. Attenzione: il bollino rosso corrisponde al livello 3 di allerta caldo e indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Ecco quali sono le 9 città da bollino rosso:

Ancona, Bari, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara e Roma.

L'allerta caldo per domenica 21 luglio con 9 città da bollino rosso, il livello massimo previsto dal Ministero della Salute, invita alla prudenza. Durante le ondate di calore, infatti, è consigliato evitare di uscire nelle ore più calde soprattutto per le persone anziane o per chi ha problemi di salute. Per affrontare al meglio le ondate di calore, il Ministero della Salute ha stilato un decalogo con 10 pratici e semplici consigli per proteggersi dal caldo. Ecco i consigli: