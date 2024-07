Meteo, allerta caldo da bollino rosso su 13 città e arancione su 2: l’avviso del Ministero della Salute per il 17 luglio

Nuovo allarme meteo per ondate di calore dal Ministero della Salute: ecco le città dove si "accende" il bollino rosso ed arancione nella giornata di mercoledì 17 luglio 2024.

Non si placa l'intensa ondata di calore che da giorni ha colpito l'Italia con il Ministero della Salute che ha diramato per mercoledì 17 luglio 2024 un nuovo bollettino di ondate di calore in diverse città italiane. Per la precisione scatta il bollino rosso, livello allerta 3, in 13 città. Ricordiamo che il bollino 3, livello 3 di allerta caldo, indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Ecco le 13 città da bollino rosso per il grande caldo:

Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Viterbo e Trieste.

Meteo, scatta l'allerta caldo in 2 città da bollino arancione il 17 luglio 2024, ecco dove

Sempre mercoledì 17 luglio 2024 scatta il bollino arancione di allerta caldo in 2 città. Il livello di allerta 2, bollino arancione, corrisponde a temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione particolarmente suscettibili. Ecco le città da bollino arancione:

Bari e Bolzano.

Come sempre ricordiamo e condividiamo il decalogo diramato dal Ministero della Salute per affrontare al meglio le ondate di calore in estate.