Meteo, allerta caldo con ondate di calore: scatta il bollino rosso in diverse città: l’avviso del Ministero della Salute per il 29 agosto

Il Ministero della Salute ha diramato per giovedì 29 agosto 2024 un nuovo bollettino sulle ondate di calore con tanto di allerta meteo caldo in diverse città italiane. Diverse città sono contrassegnate dal bollino rosso, ma non mancano anche quelle con il bollino arancione. Scopriamo quali sono.

Meteo, caldo anomalo in Italia: le città da bollino rosso il 29 agosto

L'ultimo weekend di agosto prosegue nel segno del grande caldo complice la presenza costante dell'anticiclone africano destinato a durare ancora a lungo in Italia. Per la giornata di giovedì 29 agosto 2024, infatti, il Ministero della Salute ha emesso una nuova allerta caldo con diverse città italiane contrassegnate dal bollino rosso. In caso di bollino rosso, il Ministero della Salute ricorda scattano condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Ecco le città contrassegnate dal bollino rosso giovedì 29 agosto in Italia:

Bari

Firenze

Frosinone

Latina

Roma

Trieste

Meteo, caldo in Italia: dove scatta il bollino arancione il 29 agosto

Non solo, nella giornata di giovedì 29 agosto 2024 sono diverse anche le città contrassegnate dal bollino arancione che corrisponde al secondo livello di rischio allerta caldo. In caso di bollino arancione, infatti, si segnalano condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

Ecco nel dettaglio quali sono le città contrassegnate dal bollino arancione il 29 agosto:

Bologna

Perugia

Rieti

Verona

Cosa fare in caso di ondate di calore? Soprattutto come possiamo affrontare e come possiamo proteggerci dal caldo eccessivo? In soccorso arriva il Ministero della Salute con un decalogo composto da 10 pratici consigli per affrontare al meglio le ondate di calore. Ecco i 10 consigli del Ministero della Salute: