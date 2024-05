Meteo, allerta arancione in Veneto e Lombardia (Milano compresa) e gialla in altre zone per il 31 maggio

Ultimo giorno di maggio nel segno del maltempo in buona parte del Nord Italia dove la Protezione Civile ha diramato per venerdì 31 maggio 2024 un duplice stato di allerta meteo arancione e gialla. Ecco le zone e le regioni a rischio.

Allerta arancione in Lombardia (Milano compresa) e Veneto il 31 maggio: ecco le zone a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per la giornata di domani, venerdì 31 maggio 2024, un nuovo stato di allerta meteo arancione in due regioni del Nord. Si tratta di Veneto e Lombardia, Milano compresa, che dovranno fare i conti con un'ondata di maltempo intensa. Piogge e rovesci e non si esclude il rischio di nubifragi e grandinate. L'allerta arancione è stata emessa per il rischio di piogge e temporali in tutta la Lombardia con massima attenzione alle zone di:

Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano.

Scatta anche l'allerta arancione per rischio idraulico e rischio idrogeologico in Veneto nelle zone di:

Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano.

Maltempo al Nord Italia: scatta l'allerta gialla il 31 maggio

Il mese di maggio si conclude all'insegna del maltempo in buona parte delle regioni del Nord Italia interessate da una forte ondata di piogge e rovesci. Per la giornata di venerdì 31 maggio, infatti, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta gialla per rischio piogge e temporali nelle seguenti regioni e zone:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

Friuli Venezia Giulia : Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

Lombardia : Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche;

Piemonte : Toce, Pianura settentrionale

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento;

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Sempre venerdì 31 maggio scatta anche l'allarme maltempo con tanto di allerta gialla per rischio idraulico in:

Emilia Romagna : Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura piacentino-parmense;

Lombardia : Nodo Idraulico di Milano;

Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano;

: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano; Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Infine da non sottovalutare è anche l'allerta gialla per rischio idrogeologico emessa nelle regioni e zone: