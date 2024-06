Meteo, allerta arancione e gialla per maltempo il 10 giugno in Italia: a rischio dalla Lombardia al Veneto

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, lunedì 10 giugno 2024, un duplice stato di allerta meteo arancione e gialla in diverse regioni d'Italia. Una nuova ondata di maltempo è prevista principalmente nelle regioni del Nord. Ecco tutte le regioni e zone a rischio.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta arancione e gialla per piogge. Ecco dove

La terza settimana di giugno inizia nel segno del maltempo. La Protezione Civile ha diramato per lunedì 10 giugno 2024 un bollettino di allerta meteo arancione per rischio piogge e temporali. L'allarme maltempo scatta in una sola regione: la Lombardia, Milano città compresa. Ecco nel dettaglio tutte le zone della Lombardia interessate dall'allerta meteo arancione di moderata criticità per rischio temporali:

Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale.

Non solo, lunedì 10 giugno 2024 scatta l'allerta gialla in divere regioni dello stivale sempre per rischio piogge e temporali. Ecco tutte le regioni e zone coinvolte:

Lombardia : Valcamonica;

: Valcamonica; Toscana : Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Ombrone Gr-Alto;

: Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Ombrone Gr-Alto; Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Trento;

: Provincia Autonoma di Trento; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Allerta gialla in Italia il 10 giugno: scatta il rischio idraulico e idrogeologico

La Protezione Civile ha emesso per lunedì 10 giugno 2024 anche uno stato di allerta gialla per rischio idraulico nella regione Veneto e nelle zone: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Da non sottovalutare poi è lo stato di allerta meteo gialla diramata per rischio idrogeologico in: