Meteo, allerta arancione e gialla per rischio temporali il 1 dicembre in Italia: ecco dove

Dicembre inizia all'insegna del maltempo con una duplice allerta meteo arancione e gialla diramate dal Dipartimento della Protezione Civile nella giornata di giovedì 1 dicembre. Ecco tutte le regioni e zone a rischio.

Allerta arancione per il 1 dicembre in Italia per rischio temporali: ecco dove

Scatta l'allerta meteo arancione per la giornata di domani, giovedì 1 dicembre 2022, in Italia. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta arancione che viene comunicato in presenza di fenomeni molto intensi ed estesi (piogge continue e molto abbondanti, trombe d'aria). C'è un rischio elevato per esondazioni, smottamenti, frane significative, cadute di alberi e danni a persone e cose. L'allarme meteo è stato diffuso per un possibile rischio di temporali ed acquazzoni in due regioni: Calabria e Puglia. A seguire le zone interessate da una moderata criticità di rischio temporali:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale; Puglia: Salento.

Non solo, l'allerta arancione per la giornata di giovedì 1 dicembre è stata emessa anche per un possibile rischio idrogeologico nelle regioni e zone:

Meteo, scatta allerta gialla al Sud: le zone a rischio il 1 dicembre

Per la giornata di giovedì 1 dicembre, la Protezione Civile ha diramato anche un bollettino di allerta gialla per diverse regioni del Sud. In caso di allerta gialla ci troviamo dinanzi ad una ordinaria criticità per rischio temporali che coinvolge le seguenti regioni e zone:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Puglia : Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica;

: Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

Lo stato di allerta gialla riguarda anche il possibile rischio idraulico in Calabria e nelle seguenti zone: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale. E infine, giovedì 1 dicembre, attenzione anche al possibile rischio idrogeologico lanciato nelle regioni: