Meteo, allerta arancione e gialla per il 17 novembre in Italia: regioni e zone a rischio

Allerta meteo per la giornata di domani, giovedì 17 novembre 2022, in Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato due allerte: gialla ed arancione in alcune regioni per rischio temporali, idraulico e idrogeologico. Ecco tutte le zone coinvolte.

Meteo, scatta l'allerta arancione in Calabria: tutte le zone

Domani, giovedì 17 novembre 2022, scatta l'allerta meteo arancione in Italia. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta arancione in Calabria. In caso di allerta arancione sono previsti fenomeni più intensi del normale pericolosi sia per l'incolumità delle persone sia per i beni e le attività ordinarie. A rischio solo la regione Calabria e le seguenti zone dove sono previsti rovesci e temporali molto forti: versante Tirrenico Settentrionale, versante Tirrenico Centro-settentrionale.

Non solo, sempre in Calabria è previsto anche un possibile rischio idraulico nelle seguenti zone: versante Tirrenico Settentrionale, versante Tirrenico Centro-settentrionale. Infine l'allerta arancione è stata diramata anche per rischio idrogeologico in Calabria nelle zone: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Allerta gialla in Italia: tutte le regioni a rischio il 17 novembre 2022

Non solo allerta arancione, visto che il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta gialla in diverse regioni del paese. In caso di allerta gialla possono verificarsi fenomeni intensi localmente pericolosi o pericolosi per lo svolgimento di attività particolari. Il rischio temporali è previsto nelle seguenti regioni e zone:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Tirrenico Centro-meridionale;

: Versante Tirrenico Centro-meridionale; Campania : Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele;

: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele; Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Per la giornata di giovedì 17 novembre 2022, la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta gialla anche per rischio idraulico. Due le regioni coinvolte:

Calabria : Versante Tirrenico Centro-meridionale;

: Versante Tirrenico Centro-meridionale; Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Infine allerta gialla e ordinaria criticità per idrogeologico è previsto in: