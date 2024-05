Meteo, allerta arancione e gialla in Italia il 16 maggio: le zone a rischio (c'è ancora Milano)

Nuovo stato di allerta meteo in Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di giovedì 16 maggio 2024, un duplice stato di allerta meteo arancione e gialla. Ecco tutte le regioni e zone a rischio.

Allerta arancione in Lombardia (Milano) e Friuli: è ancora allarme maltempo

Non si placa l'ondata di maltempo che nelle ultime ore ha interessato il Nord Italia. In particolare la Lombardia e la città di Milano dove si sono registrati violenti nubifragi e temporali con danni, allagamenti e disagi. Anche per la giornata di giovedì 16 maggio 2024 è stato emesso un bollettino di allerta meteo arancione nella regione Lombardia per rischio idraulico nella zona del Nodo Idraulico di Milano.

Non solo, da non sottovalutare è anche l'allerta meteo arancione per rischio piogge e temporali emessa sempre in Lombardia nella zona: Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale. Infine massima attenzione anche per lo stato di allerta meteo arancione per rischio idrogeologico comunicato nelle regioni e zone:

Friuli Venezia Giulia : Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene; Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla al Centro-Nord il 16 maggio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per giovedì 16 maggio 2024 anche uno stato di allerta meteo gialla in buona parte del Centro-Nord. Il passaggio della perturbazione n.5 del mese continua a farsi sentire con fenomeni temporaleschi intensi e rovesci principalmente nelle regioni del Nord. Ecco le regioni e zone dove scatta l'allarme piogge:

Emilia Romagna : Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese; Friuli Venezia Giulia : Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene; Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Bassa pianura occidentale;

: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Bassa pianura occidentale; Marche ;

; Toscana : Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Ombrone Gr-Alto;

: Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Ombrone Gr-Alto; Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Trento;

: Provincia Autonoma di Trento; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

E ancora, sempre giovedì 16 maggio 2024 scatta l'allerta meteo per rischio idraulico in:

Emilia Romagna : Bassa collina piacentino-parmense, Pianura piacentino-parmense;

: Bassa collina piacentino-parmense, Pianura piacentino-parmense; Friuli Venezia Giulia : Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene; Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali;

: Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Infine da non sottovalutare è anche l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali. Ecco tutte le zone coinvolte nello stato di allerta: