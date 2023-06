Meteo, avviso di allerta arancione e gialla in Italia per il 16 giugno: le regioni e zone a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per venerdì 16 giugno 2023 un duplice stato di allerta meteo arancione e gialla in Italia. Ancora allarme maltempo per piogge e rovesci in diverse zone del paese. Ecco tutte le regioni interessate dall'emergenza meteo.

Allerta arancione in Italia il 16 giugno 2023: a rischio la Puglia

Per la giornata di venerdì 16 giugno 2023 scatta l'avviso di allerta arancione in Italia per la Protezione Civile. Per la precisione è solo una la regione interessata dallo stato di allerta meteo arancione che ricordiamo viene comunicata quando si prevedono fenomeni molto intensi ed estesi (piogge continue e molto abbondanti, trombe d'aria). C'è un rischio più alto per esondazioni, smottamenti, frane significative, cadute di alberi e danni a persone e cose. A rischio è la regione Puglia dove è stata emessa l'allerta meteo per rischio temporali e rischio idrogeologico nelle seguenti zone: Puglia Centrale Adriatica.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 16 giugno 2023

Non solo, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino con lo stato di allerta gialla in Italia per maltempo e rischio piogge da Nord a Sud. Diverse le regioni interessate dall'allarme maltempo. Ecco le zone coinvolte:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Lombardia : Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano;

: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano; Puglia : Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;

: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

Attenzione poi allo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico comunicata in Basilicata. Infine l'allarme meteo gialla relativo al rischio idrogeologico è stato diramato per le regioni e zone: