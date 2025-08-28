FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, allerta arancione e gialla il 29 agosto 2025 in Italia: le regioni a rischio

Nuovo stato di allerta meteo in Italia per venerdì 29 agosto 2025: le regioni e zone a rischio allerta gialla e arancione.
Clima28 Agosto 2025 - ore 18:27 - Redatto da Meteo.it
Scatta l'allerta meteo in Italia per la giornata di domani, venerdì 29 agosto 2025 in diverse regioni. La Protezione Civile ha diffuso un duplice bollettino di allerte meteo di colore arancione e gialla lungo tutto lo stivale.

Meteo, allerta arancione per maltempo e criticità il 29 agosto 2025 in Italia

Prosegue lo stato di allerta meteo in Italia complice l'arrivo di un sistema perturbato accompagnato da fenomeni temporaleschi intensi e pericolosi. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per venerdì 29 agosto 2025 un bollettino di allerta meteo arancione per rischio piogge e temporali in diverse regioni d'Italia. Ecco dove scatta l'allerta arancione di moderata criticità per rischio temporali il 29 agosto 2025:

  • Lazio: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud;
  • Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano;
  • Molise: Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole.

Non solo, sempre il 29 agosto 2025 scatta anche l'allerta meteo arancione per rischio idraulico che corrisponde agli effetti negativi che il superamento dei livelli critici dell'acqua (alluvioni) può provocare sul territorio, specialmente lungo i corsi d'acqua. Si manifesta attraverso fenomeni come esondazioni, erosioni delle sponde, e danni a ponti e infrastrutture, rappresentando un problema significativo in aree con frequenti dissesti idrogeologici. Lo stato di allerta è stato diffuso solo in una regione: la Lombardia e nello specifico nelle zone di Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano. Infine particolare attenzione anche per lo stato di allerta meteo arancione di moderata criticità emessa dalla Protezione Civile per rischio idrogeologico in:

  • Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano;
  • Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole.

Maltempo in Italia: ecco dove scatta l'allerta gialla il 29 agosto 2025

Un weekend all'insegna del clima instabile e variabile nella giornata di venerdì 29 agosto 2025 con il ritorno del maltempo anche nelle regioni del Sud Italia che, dopo giorni all'insegna del caldo africano, devono fare i conti con l'arrivo di piogge e temporali. La Protezione Civile, infatti, ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali il 29 agosto 2025 nelle seguenti regioni e zone:

  • Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;
  • Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;
  • Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;
  • Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Aniene;
  • Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante;
  • Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina;
  • Marche;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea;
  • Toscana: Ombrone Gr-Medio, Valdichiana, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;
  • Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano;
  • Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere;
  • Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

La Protezione Civile, sempre per venerdì 29 agosto 2025, ha diramato anche uno stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico in 4 regioni. Ecco dove:

  • Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina;
  • Piemonte: Toce;
  • Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano;
  • Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico comunicato per il 29 agosto 2025 nelle regioni e zone:

  • Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola;
  • Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;
  • Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene;
  • Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Appennino pavese, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale;
  • Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Toce, Belbo e Bormida, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Scrivia, Pianura settentrionale;
  • Toscana: Ombrone Gr-Medio, Valdichiana, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;
  • Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano;
  • Umbria: Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Alto Tevere;
  • Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.
