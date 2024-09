Meteo, allerta arancione e gialla il 21 settembre dall'Emilia alle Marche per maltempo. Le regioni a rischio

Gli effetti della perturbazione n.5 del mese associata alla tempesta Boris continuano a farsi sentire in Italia anche nel weekend. Il Dipartimento della Protezione Civile, infatti, ha comunicato un duplice bollettino di allerte meteo arancione e gialla in diverse regioni. Scopriamo dove.

Allerta gialla per maltempo in Emilia Romagna: ecco dove

Prosegue anche nella giornata di domani, sabato 21 settembre 2024, l'emergenza maltempo in Emilia Romagna. Dopo la violenta alluvione che ha causato l'esondazione di diversi fiumi con allagamenti, frane, danni e lo sfollamento di migliaia di cittadini, la Protezione Civile ha diramato anche per sabato 21 settembre 2024 lo stato di allerta meteo arancione di moderata criticità in Emilia Romagna.

L'allarme meteo scatta per rischio idraulico in Emilia Romagna nelle zone: Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola. Da non sottovalutare poi è l'allerta meteo arancione di moderata criticità per rischio idrogeolocio emessa sempre in Emilia Romagna nelle zone: Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola.

Meteo, allerta gialla per temporali il 21 settembre in Italia: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per sabato 21 settembre 2024 in diverse regioni d'Italia. L'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali è stata emanata solo nella regione Puglia dove c'è il rischio di fenomeni temporaleschi intensi. Ecco le zone della Puglia a rischio: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno.

Sempre sabato 21 settembre scatta anche l'allerta meteo gialla per rischio idraulico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali. L'allarme meteo è stato emesso in:

Emilia Romagna : Pianura modenese, Costa romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola;

: Pianura modenese, Costa romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola; Lombardia: Bassa pianura orientale.

Infine da non sottovalutare è anche l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico diramata in: