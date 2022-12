Meteo, allerta arancione e gialla il 14 dicembre in Italia: tutte le zone e regioni a rischio

Nuovo stato di allerta meteo per la giornata di mercoledì 14 dicembre 2022 in Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerte meteo di colore arancione e gialla in Italia per rischio piogge. Ecco tutte le zone a rischio.

Allerta arancione in Italia per il 14 dicembre: ecco le regioni coinvolte

Per la giornata di domani, mercoledì 14 dicembre 2022, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione in diverse regioni. In caso di allerta arancione sono possibili fenomeni meteo diffusi con possibili effetti sulla stabilità dei versanti e sui corsi d'acqua. Si tratta di fenomeni spesso accompagnati da forti temporali, rischio idrogeologico, forti raffiche di vento, talvolta trombe d'aria e grandinate. L'allerta pioggia è stata comunicata in particolare per la Calabria e le zone: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale.

Non solo, l'allerta arancione è scattata anche per un possibile rischio idraulico sempre in Calabria nelle zone: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale. Infine allerta arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico sempre in Calabria nel Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale.

Meteo, scatta l'allerta gialla in Italia: ecco tutte le regioni interessate

Per la giornata di mercoledì 14 dicembre 2022 il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio temporali in cinque regioni. Ecco tutte le zone coinvolte nello stato di allerta meteo per domani:

Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;

: Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico MeridionaleMolise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico; Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Medio Tevere.

L'allerta gialla è alta anche per il possibile rischio idraulico in due regioni:

Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale;

: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale; Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacino del Tirso.

Infine attenzione anche all'avviso di allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico in ben nove regioni: