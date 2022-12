Meteo, allerta arancione e gialla per sabato 10 dicembre in Italia: tutte le regioni a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un duplice bollettino di allerte meteo gialla ed arancione in Italia per rischio piogge. Scopriamo tutte le regioni e zone coinvolte.

Allerta arancione al Centro-Sud in Italia dalla Campania alla Toscana

Per la giornata di domani, sabato 10 dicembre 2022, torna l'allerta meteo. La Protezione Civile ha comunicato un bollettino di allerta arancione per rischio piogge e temporali che potrebbero causare possibili effetti sulla stabilità dei versanti e corsi d'acqua. Solitamente questi fenomeni sono accompagnati da forti temporali, rischio idrogeologico, forti raffiche di vento, talvolta trombe d'aria e grandinate. A rischio pioggia in particolare la Calabria e le seguenti zone: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale.

L'allerta arancione di domani è stata emessa anche per rischio idraulico nelle seguenti regioni e zone:

Campania : Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;

: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Marche ;

; Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Infine lo stato di allerta arancione è stato comunicato anche un possibile rischio idrogeologico nelle regioni:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Campania : Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuvianaLazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri;

: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuvianaLazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri; Marche ;

; Sardegna : Logudoro, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacino del Tirso;

: Logudoro, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacino del Tirso; Toscana : Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Arno-Casentino, Etruria-Costa Sud, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Ombrone Gr-Costa;

: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Arno-Casentino, Etruria-Costa Sud, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Ombrone Gr-Costa; Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Allerta gialla in Italia per sabato 10 dicembre da Nord a Sud: ecco dove

Non solo l'allerta arancione nella giornata di domani, sabato 10 dicembre 2022, visto che la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta gialla che coinvolge buona parte delle regioni del Centro-Sud. Per domani allerta pioggia di ordinaria criticità legata a fenomeni temporaleschi e rovesci nelle seguenti regioni e zone:

Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale;

: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale; Marche ;

; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Sicilia : Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico;

: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico; Toscana : Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia;

: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia; Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Lo stato di allerta meteo gialla di sabato 10 dicembre è stato diramato anche per un possibile rischio idraulico in:

Abruzzo : Marsica, Bacino dell'Aterno;

: Marsica, Bacino dell'Aterno; Lazio : Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma;

: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma; Marche ;

; Sardegna : Logudoro, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacino del Tirso;

: Logudoro, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacino del Tirso; Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Arno-Costa, Lunigiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca.

Infine prevista anche l'allerta gialla per rischio idrogeologico in: